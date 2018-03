Satisfecho por ahora

Lee también

El uruguayo Jorge Casanova, técnico del Águila, salió conforme con el triunfo ante Dragón del sábado, que le permitió cerrar con 22 puntos la primera vuelta del Clausura 2017. Según expuso el uruguayo, fue el producto de la regularidad y reacción mostrada en el segundo tiempo.El estratega admitió que fue un partido complicado por la urgencia del Dragón. “Pero por suerte a los cuatro minutos del segundo tiempo logramos el gol que abrió el partido, mantuvimos el ritmo y marcamos diferencia porque ese gol dio tranquilidad. Conforme con el equipo porque hicimos un buen partido”, aseguró.Casanova añadió: “El equipo tuvo paciencia, no me preocupó el primer tiempo porque el Dragón tiene buen equipo, nos presionaron, por eso pedí paciencia y movilidad en el entrenamiento, tiempo para encontrar los espacios”.“(Estoy) satisfecho por lo hecho en la primera vuelta porque este equipo es de profesionales, tiene buena predisposición al trabajo y han agarrado la idea y la han llevado a campo incluso en todas las canchas como esta (Ramón Flores) que no está en las mejores condiciones”, concluyó el técnico emplumado.