Saúl Cabrera, un genio con el balón

Levanta la pelota con el pie y la mantiene por el aire haciendo muchas piruetas usando los pies, manos y cabeza. El público aplaude la agilidad, destreza y magia que Saúl Cabrera inyecta en su participación, reconocen la calidad técnica de este jugador del Chalatenango de la primera división y campeón nacional de Fútbol Freestyle.

El Fútbol Freestyle, o mejor conocido como fútbol de estilo libre, se define como un arte y deporte, que exhibe a los participantes haciendo malabares creativamente con una pelota usando todas las partes del cuerpo para entretener al público y superar a los oponentes. Cabrera, de 21 años de edad, originario de Apopa, es un especialista en este arte urbano que cuenta en su palmarés con tres títulos de campeón nacional de Fútbol Freestyle, obtenidos en el año 2014, 2016 y 2017.

Esta disciplina combina los trucos de fútbol, danza, acrobacias y música. En un inicio, Cabrera le daba toda la prioridad y no le importaba ser un futbolista profesional, pese a que sus profesores en el Instituto Nacional de Apopa (INA), le sugerían dar el salto al fútbol profesional, por su alto potencial técnico.

Para Cabrera, el Fútbol Freestyle era todo, entrenaba aplicado porque quería llegar al éxito, pero en diciembre de 2017 llegó a la categoría de reserva del Chalatenango por consejo del entrenador Melvin Portillo, y entendió que cumplía con las condiciones para ser un futbolista profesional. Llegó al estadio Gregorio Martínez de Chalatenango, decidió quedarse para unir el fútbol con el freestyle y ser “un futbolista diferente”.

“ESTÁ LOCO, DECÍA”

Cabrera inició en el freestyle en el año 2012, pero fue hasta 2013 que participó por primera vez en un torneo nacional. Ese día, solo disputó el primer tiempo de la semifinal del nivel cinco de su escuela de fútbol municipal y viajó de inmediato hasta El Cafetalón, Santa Tecla, para participar en el Campeonato Nacional de Freestyle 2013. Pese a su novatez, llegó a la final de ese torneo y la perdió ante su hermano, Francisco Cabrera.

Desde el año 2012 hasta el 2016, su pasión fue el freestyle, dejó el fútbol en segundo plano, pese a que le aconsejaban que por sus condiciones, debía darle prioridad.

Comenzó sus estudios de bachillerato en el INA y el profesor René López (entrenador sub-19) le vio potencial, “él me decía, entre bromas, que tenía talento y que por andar haciendo malabares ‘estás perdiendo de hacer dinero en el fútbol’. Yo lo tomaba (el consejo) más mal que bien, ‘este viejo está loco’, decía. Yo solo quería ser freestyle”.

Con 19 años de edad, debutó en el AD Apopa de la segunda división, pero tampoco le tomaba tanto interés, “no le veía forma en mi vida. Me vio el profesor Melvin Portillo y me invitó a la categoría de reserva del Chalatenango. Le dije que no quería jugar, no le veo forma al fútbol en mi vida (le dijo), pero insistió, ‘si te gusta, te quedas’, me dijo Portillo. Entrené, me inscribieron en la categoría de reserva y comencé a ver el fútbol serio y el Freestyle como un hobby”.

Y así fue, en diciembre de 2017, se incorporó al equipo de la categoría de reserva del Chalatenango, comenzó a destacar y alterno los entrenos con el plantel mayor cuando Melvin Portillo fue designado como entrenador interino del equipo norteño.

Cabrera debutó con el plantel mayor el 4 de abril de 2018 ante el Santa Tecla, por la fecha 17 del Clausura 2018 y fue el golpe en su vida “debutar en la primera división me hizo cambiar, de querer ser un freestyle profesional a un futbolista profesional, comencé a ver lo que implica ser un futbolista profesional, no me refiero a la fama ni nada por el estilo, el hecho de estar ahí; tenía que darme cuenta de lo privilegiado que me hacía Dios teniéndome en un equipo de la liga mayor, cuando había muchos jugadores queriendo llegar y yo no lo veía de la forma que se merecía, comencé a dejar el freestyle”.

Dio el paso desde ese momento, dejó de participar a nivel profesional y solo se involucró como juez “me tomé el fútbol en serio, dejé el freestyle y hoy entreno una vez por semana para sentir esa esencia de querer ser un futbolista diferente. A veces, al final del entreno en el Chalatenango lo practicaba, tocaba el balón. Hoy soy un futbolista de primera división”.

Pero, el freestyle marcó el camino “me ayudó para mejorar la técnica con el balón, se desarrollan habilidades con la práctica, nadie nace con el don, en el fútbol es diferente porque algunos nacen con ese don, en el freestyle todo es a pura práctica. Me ayudó también a controlar el pánico escénico, me tocó hacer presentaciones ante mucha gente”.