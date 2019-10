Se cancela el partido amistoso entre El Salvador y Bolivia

Primera división no puede ceder los jugadores a la FESFUT para 23 de noviembre, debido a que ese día está fuera de fecha FIFA y también porque ese sábado se estará jugando la jornada 20 del Apertura 2019. Por lo tanto El Salvador no podrá tener ese fogueo ante Bolivia.

Tras una reunión entre el presidente de la FESFUT Hugo Carrillo y la dirigencia de la primera división se acordó cancelar el partido amistoso entre las selecciones mayores de Bolivia y El Salvador, la cual estaba programado para el 23 de noviembre en Los Ángeles.

De acuerdo con el vicepresidente de la liga de privilegio, Samuel Gálvez, ese compromiso está programado fuera de fechas protegidas por FIFA y no se puede llevar a cabo porque coincide con la realización de la jornada 20 del Apertura 2019.

"Les hicimos ver al presidente de la Federación que no hay espacio para ceder los jugadores. No es que uno no lo quiera apoyar. Después de eso vienen las fechas 21 y 22 que se deben jugar en las misma fecha y la misma hora todos los partidos. El presidente de la Federación pensó que para esa fecha (23 de noviembre) solo los seis clasificados a la otra ronda estábamos en competencia", dijo Gálvez

Por su parte, en la Federación Boliviana de Fútbol seguían sin confirmar el partido ante El Salvador. El secretario ejecutivo de esa institución, Freddy Téllez dijo a El Gráfico que no podía asegurar que ese partido se fuese a realizar.

Por ahora, para El Salvador solo están en pie los juegos de la quinta y sexta fecha de Liga de Naciones B de la CONCACAF ante Montserrat (16 de noviembre) y Dominicana (19 de noviembre) en el estadio Cuscatlán.