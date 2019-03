Joaquín Rivas de la selección mayor y del Saint Louis de la USL (segunda liga de Estados Unidos) reconoció que ya está al tanto de las características de varios de sus rivales jamaicanos para el partido de este sábado, en fase previa de Liga de Naciones.

De acuerdo a Rivas, coincidir en la misma liga varios de sus oponentes le permite conocerlos mejor, un aspecto que ya habló con sus compañeros de selección.

"He jugado con siete (jamaicanos) en mi liga y conozco a varios. Tienen talento, pero nosotros también. Le he dicho a mis compañeros que sé cómo juegan varios jugadores y sé cómo jugarles, pero hay que hacer lo nuestro también", expresó el ariete, que ya suma un tanto con selección nacional.

También está al tanto de los puntos en los que debe hacer énfasis El Salvador para no meterse en líos este sábado: "Los balones parados, ellos son mucho más altos que nosotros, y hay que tener cuidado con eso y las marcas deben ser apretadas".

Por otro lado, Rivas ya se desempeñó en dos posiciones con la selección. En primera instancia Carlos de los Cobos lo colocó como delantero centro y en el último amistoso ante Guatemala, en Los Ángeles, el santaneco jugó como volante por izquierda.

Al respecto, se sinceró e indicó cuál es la zona del campo en la que se siente más cómodo. "He jugado en Saint Louis las dos posiciones, (delantero) y como volante izquierdo, aunque me siento más cómodo en la media. No he hablado de eso con el profe, pero me dice que esté preparado", señaló.