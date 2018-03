Se gana la categoría

Lee también

Universidad de El Salvador la tiene clara. El objetivo es la permanencia en la categoría de privilegio. Hasta ahora lo está consiguiendo y con creces. Ayer llegó a Santa Rosa de Lima para amargar a Limeño con triunfo de 0-3, mantener el invicto y alejarse cuatro puntos del Dragón, último de la tabla acumulada.Dos goles de Edwin Sánchez y uno del colombiano Christian Gil Mosquera alcanzaron para que los escarlatas festejaran en La Unión y se llevaran los tres puntos al campus.Por su parte, Limeño se complicó en casa. Sufrieron su segunda derrota en el torneo, pero de una manera más estrepitosa y escandalosa que la anterior. Las cosas comienzan a complicarse para ese plantel en este torneo.UES fue el primero en llegar con claridad. En el primer minuto, Harold Alad envió un centro por la banda izquierda, pero William Mancía no le dio potencia a su toque y la dejó fácil para el portero Abiel Aguilera.Para Limeño iba a ser complicado porque el equipo de la visita era ordenado en su defensa. Fue hasta el minuto 15 cuando el hondureño Aly Arriola pudo botar el muro defensivo de los escarlatas. Burló a los zagueros, pero el ángulo de tiro se le cerró. Dos minutos más tarde, Arriola generó otra opción, pero de nuevo se complicó para definir.A partir de eso, Limeño tuvo más claridad para llegar al arco de los académicos. Yubini Salamanca y Juan José Hernández comenzaron a tener el balón.El UES respondió al acecho del local con más orden en zaga. Bien parado atrás, podía salir jugando y armar jugadas de peligro con paciencia.Así, Edwin Sánchez apareció en el medio campo para generar fútbol. Dejó en posición de ventaja a Alas frente a Aguilera y este no aprovechó, y a tres minutos del final del primer tiempo el propio Sánchez se quedó solo ante el meta, pero tocó demasiado suave, fácil para el cancerbero del plantel local.Para el segundo tiempo, Limeño adelantó líneas con Julio “Rambo” de León, pero no era suficiente.Lejos de ello, UES aprovechó y descargó su arsenal. Al 58’, Sánchez aprovechó un balón que bañó a la zaga de los locales y definió bien ante la salida de Aguilera para el 1-0.Solo dos minutos más tarde llegó el segundo gol puma. Sánchez apareció de nuevo y desde fuera del área se inventó un “globito” que bañó a Aguilera y dejó retratado al equipo churriero. 0-2.Pero faltaba más flagelo para el equipo local. Incapaz de reaccionar tras las dos cachetadas consecutivas que le pegó el UES, todavía vio como, al 83’, el colombiano Christian Gil Mosquera marcó el tercer con un toque certero de cabeza en un contragolpe. El cafetero marcó cuando solo tenía un minuto de estar dentro del campo. Puso su segunda conquista en el torneo.Limeño, ya herido y más por orgullo, intentó conseguir el tanto del honor, pero no tuvo para nada. UES estuvo bien plantado en su zona defensiva para no dejar espacios a los locales y celebrar la victoria en campo rival.