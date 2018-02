¿Se le acabó el margen de error al Águila en el Clausura 2018?

El portero del Águila, Benji Villalobos, habló sobre la necesidad de revertir la situación adversa que atraviesa el equipo, después de sumar dos derrotas consecutivas (ante Alianza y Limeño).

"Es muy doloroso por la forma en que caemos. En ciertos tramos del partido jugamos bastante bien. Vamos a ver el video sobre lo que hicimos mal (ante Limeño) y lo que hicimos bien dentro de la cancha", apuntó el cancerbero del equipo migueleño.

Villalobos lamentó que el hecho de atajar el penalti al argentino Fernando Gutiérrez no sirviera de mucho ante los cucheros, que terminaron ganando 2-0 con doblete de Diego Coca.

"A veces atajás un penalti y con eso podés definir un partido. Hoy tocó perder. Estamos intentando engranar con el grupo. Esta derrota nos tiene que motivar hasta cierto punto, porque ya no tenemos margen de error. El miércoles no podemos caer ante Metapán", apuntó el portero del equipo emplumado.

DESESPERADOS ANTE METAPÁN

El técnico del equipo aguilucho, Osvaldo Escudero, no quiere desesperarse, pero cree que será necesario ganar este miércoles ante Metapán, en la jornada 6 del Clausura 2018.

"Tenemos que mejorar si queremos ser protagonistas. Este miércoles tenemos que aprovechar de local, para no dejar escapar puntos y levantar el nivel", apuntó el estratega argentino.

Para Escudero, el problema urgente del Águila es la falta de definición.

"En el segundo tiempo el Limeño se metió atrás, pero nosotros no supimos botar ese cerco y nos marcaron el segundo gol que nos cayó mal. No jugaron Javier Lezcano y Wilson Rugamas, pero tienen que volver a ser titulares porque no lo venían haciendo mal", indicó el timonel del plantel migueleño.