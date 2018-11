Se suspende la final de Copa Libertadores

El Boca Juniors y el River Plate no juegan la final de la Copa Libertadores este sábado, sino hasta este domingo a las 2:00 p.m. de El Salvador, debido a los ataques de aficionados de River al autobús del conjunto xeneize.

"Es un acuerdo de ambos clubes. No hay condiciones: uno no quiere jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ambos equipos entregaron finalmente la hoja oficial de alineaciones para disputar el encuentro. Así jugarán:

EL CAOS

El partido se vio manchado por el ataque de aficionados del River Plate, quienes lanzaron piedras al vehículo del Boca Juniors en las horas previas al duelo y que causaron heridas en algunos elementos del Xeneize.

Los hinchas rioplatenses lanzaron piedras al bus que transportaba al Boca y hubo gases lacrimógenos que también afectaron a los jugadores. Acá podés leer todos los detalles.

Las palabras del excapitán del Barcelona tras los incidentes que empañan la final de #CopaLibertadores https://t.co/QbF81Ax6kt — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 24 de noviembre de 2018

Pero la situación no solo quedó en ese incidente, en el que incluso se rompieron vidrios del bus y se lastimó a los jugadores, sino que también hubo un ataque a un dirigente.

El presidente de la AFA, de acuerdo a ESPN Argentina, también fue víctima de un intento de linchamiento.

De acuerdo al secretario del equipo azul y amarillo, algunos jugadores no están en condiciones de ser parte del encuentro y de acuerdo al corresponsal de El País de España, el capitán de Boca, Pablo Pérez, fue trasladado a un hospital.

Pablo Perez tiene una astilla de vidrio en el ojo y la garganta seca. @radiolared pic.twitter.com/1M0b4SmPiS — Futbol Ahora (@Futbol_ahora) 24 de noviembre de 2018

A pesar de ello, los médicos de CONMEBOL indicaron que no hay motivos para que no se juegue desde su punto de vista, pese a que un jugador de Boca sufrió una lesión ocular.

Este es el reporte médico de los especialistas de #CONMEBOL en torno a las lesiones de los jugadores del Boca Juniors. Desde su óptica, la final debe proceder, al no haber impedimentos médicos. #CopaLibertadores pic.twitter.com/5jYcLiAFhM — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 24 de noviembre de 2018