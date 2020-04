Sebastián Abreu hizo oferta a Luis Suárez para llevarlo a otro equipo

El jugador y técnico del Boston River, el exinternacional uruguayo Sebastián "Loco" Abreu, reconoció que ofreció a su compatriota Luis Suárez, delantero del F.C. Barcelona, fichar por el Nacional si él llegaba a ser entrenador del "tricolor".



En una entrevista en la radio uruguaya 890, el que fuera jugador del Defensor uruguayo, del Deportivo de La Coruña español, del River Plate argentino o del Monterrey mexicano, entre muchos otros, confesó que pensaba que "tenía posibilidades completas, reales" de ser técnico del Nacional cuando el entonces entrenador, Álvaro Gutiérrez, renunció en diciembre de 2019.



"Y cuando en esos días, después del 18 de diciembre, Luis (Suárez) estaba por venir y ahí le comento: 'mira, Lucho, no es nada concreto, pero puede haber una posibilidad... ¿cómo está tu tema? ¿qué hacemos?'", explicó Abreu sobre la idea de que Suárez regresara al club uruguayo del que salió hacia Europa.



"A mí me quedan seis meses, pero si llegas a estar, déjame que hable con Sofi, hablar el tema de la familia. Yo siempre te dije que si estabas de técnico podía volver", señaló el "Loco" que le respondió Suárez.



Según Abreu, "el hecho de volver a Nacional" y que él fuera su entrenador "era algo que le generaba una motivación, era un lindo desafío".



No obstante, el jugador de Boston River calificó de "acertada" la decisión del club 'tricolor' de fichar a Gustavo Munúa como entrenador porque, indicó, tras su paso por el banquillo 'bolso' (2015-2016), "dejó una sensación muy buena de lo que mostraba el equipo en cancha".



El exinternacional uruguayo, que entrena por segunda vez en su carrera, tras pasar por el banquillo del Santa Tecla salvadoreño, tiene el récord Guinness desde 2017 como el futbolista que ha jugado en más clubes de manera profesional.



Además de varios equipos uruguayos, como el Defensor y el Nacional, el deportista ha jugado para clubes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Grecia, Israel, México y Paraguay.



La de Boston River es su camiseta número 29 de club, trigésima sumando la de la selección de Uruguay.

