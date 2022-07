Sectores del fútbol no materializan decisiones en primera reunión

Este sábado se llevó a cabo la primera reunión de cinco de seis sectores del fútbol, entre ellos la primera división, tercera división, ADFAS, jugadores y técnicos, con el fin de debatir soluciones ante una posible sanción de FIFA hacia la FESFUT.

El primer consenso al que llegaron los cinco de seis sectores del fútbol fue seguir con las reuniones para tener un congreso extraordinario que formalizará las decisiones tomadas para enmendar la situación.

"La decisión es ir adelante y formalizar un congreso extraordinario bajo los estatutos del ente de la Federación Salvadoreña de Fútbol", anunció Pedro Hernández, presidente de la primera división tras la reunión sostenida.



Dicha reunión inició al punto de las 9:30 de la mañana y finalizó al punto de la 12:30 de la tarde en las oficinas administrativas de la FESFUT donde tiene sede la primera división.

Entre los representantes de la primera división estuvieron Pedro Hernández, presidente, y Roberto Arias, gerente de la liga.

La tercera también tuvo sus delegados, entre ellos estaban Rafael Cardoza, presidente del club Nueva Concepción y Joel Avilés, dirigente de la liga de bronce y de las Escuelas de Fútbol de Guazapa. También estuvo Walter López como delegado de la tercera, quien también es el único miembro del Comité Ejecutivo de la FESFUT que no fue inhabilitado por parte del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte.

"Voy a colaborar en lo que pueda y así sacar adelante nuestro fútbol y que a nivel internacional que nosotros vean que nosotros sí queremos estar en el fútbol, estaré apoyando al 100% siempre y cuando estemos apegados a los estatutos", indicó Walter López.

A la reunión asistió el ex secretario jurídico de la FESFUT, Moisés Mejía, quien aseguró que llegó como asesor del presidente de la primera división, Pedro Hernández.

Y en representación de los jugadores asistió Carlos Carrillo, ex futbolista y ahora presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES), mientras que Jorge Mejía llegó como presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES).

Por su parte, en representación de las ADFAS, llegó una comitiva liderada por Santos Zelaya de la ADFA de Usulután. La segunda división no tuvo ninguna representación.



CUENTA REGRESIVA PARA LA SANCIÓN DE FIFA

Los sectores vivos del fútbol corren en contra del reloj luego de que la FIFA anunciara un desconocimiento hacia la FESFUT por considerar "injerencia indebida" por parte del Gobierno de El Salvador hacia la Federación, esto luego que se instalara una Comisión Normalizadora creada por el INDES tras una resolución del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deportes.

Con respecto a este punto, el presidente de la primera división Pedro Hernández aseguró que el INDES no ha confirmado el retiro de la Comisión Normalizadora.

"Estamos a la espera que se confirme el retiro de la comisión normalizadora aunque hay que mencionar que no se han hecho presente el día de hoy en las instalaciones (de la FESFUT)", indicó el dirigente.

Para evitar la sanción hacia la FESFUT, la FIFA pide desintegrar la Comisión Normalizadora antes del lunes 25 de julio a las 12:00 horas de Zurich, Suiza (4:00 a.m. Hora de El Salvador). De no acatar la sugerencia del ente supranacional que dirige el fútbol en el mundo, el balompié salvadoreño quedaría desconocido y tanto las selecciones nacionales en todas sus categorías y géneros no podrían participar en competencias internacionales como eliminatorias mundialistas, Copa Oro, Liga de Naciones, Premundiales, entre otros.

También los clubes profesionales serían afectados a tal punto que no podrían participar en torneos internacionales, así como lo advirtió la CONCACAF a los equipos Alianza, Águila y Platense, quienes quedarían eliminados de la Liga CONCACAF si se efectúa la sanción de la FIFA a la FESFUT.

Para evitar este escenario, la gremial de jugadores dio el primer paso al pedir un congreso para revocar al Comité Ejecutivo 2018-2022, nombrar una comisión transitoria que de la mano de FIFA que regule los torneos nacionales federados del semestre, nombrar una comisión especial que revise un proyecto de nuevos estatutos de la mano con FIFA, revocar la elección de representantes en el comité 2022-26 que las divisiones profesionales ya habían hecho y elijan unos nuevos de acuerdo al estatuto renovado.

Es por eso que el pasado viernes, la primera división por iniciativa de Pedro Hernández convocó a la primera reunión de todos los sectores del fútbol y ante la dicha solicitud, el presidente del INDES, Yamil Bukele anunció una reunión extraordinaria con el Comité Directivo del INDES ante las solicitudes de las fuerzas vivas del fútbol.