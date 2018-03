Seguidilla de partidos

Lee también

FAS tiene 12 partidos para ganar y lo que se viene no es nada amigable tampoco. Los pupilos de Osvaldo “Pichi” Escudero disputarán cuatro partidos en las próximas dos semanas.Ante ello, según el técnico santaneco, las rotaciones serán determinantes para dejar atrás la racha de 12 partidos sin triunfo. “A mí siempre me gusta rotar, porque es importante contar con elementos que, de pronto, no han jugado y no han tenido mucho desgaste”, afirmó Escudero. “La defensa casi siempre se mantiene. Si bien realiza un desgaste, no es el mismo desgaste que realiza un delantero, que tiene que subir y bajar”, agregó.Los tigrillos enfrentarán mañana al Alianza y se medirán al Águila el próximo domingo, por la jornada cinco del Clausura 2017. Posteriormente, enfrentarán al Santa Tecla (miércoles 8 de febrero) y después al Chalatenango (sábado 11 de este mes).Eso sí: “El jugador que haga bien las cosas ante Alianza y Águila se va a ir quedando con el puesto”, avisó “el Pichi”.El encuentro ante los paquidermos, correspondiente a la jornada dos del campeonato actual, fue pospuesto para esta semana, luego de que Alianza optó por no jugar debido al préstamo de cinco de sus jugadores a la selección.“Me extraña que Alianza haya jugado su primer partido y contra nosotros no haya querido jugar. Para el primer partido tampoco tenía a sus seleccionados. Son cosas que no entiendo, pero nos esperamos un partido difícil”, cuestionó Escudero.Para el enfrentamiento de mañana, el argentino optará por un equipo netamente ofensivo. “Hemos mejorado en defensa. Ahora debemos mejorar de mitad de cancha hacia adelante. En el último partido no lastimamos tanto. Me voy a preocupar por hacer un equipo más ofensivo”, sostuvo.