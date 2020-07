Segunda División quiere jugar con ascensos y descensos

Después de meses de análisis y altibajos, finalmente la segunda división llegó a un acuerdo entre sus equipos para la realización de la temporada 2020-2021 y los cambios que además esto signifique en su calendario pero manteniendo sus bases de competencia a la espera de la decisión que pueda tomar respecto a este acuerdo la Federación Salvadoreña de Fútbol. Lo que quieren es que se mantenga el ascenso y descenso.

Principalmente porque será un torneo distinto. Se llevará a cabo en un tiempo más corto pero además planean mantener el ascenso y el descenso, una de las principales dificultades para la competitividad de la segunda y esperan una respuesta positiva por parte de la FESFUT.

"Por unanimidad los equipos afiliados decidieron llevar a cabo la temporada 2020-2021 bajo el cumplimiento de nuestras bases de competencias con su respectivo ascenso y descenso", menciona el comunicado de la segunda.

Agrega que los torneos de la temporada se harán "bajo estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios que apruebe el ministerio de salud, esto como requisito indispensable para llevarlo a cabo".

Mencionan además también se aprobó el "proyecto de medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 para el regreso a los partidos en el fútbol profesional de El Salvador", presentando a la federación.

Finalmente el comunicado menciona que han solicitado una reunión con el equipo técnico jurídico de la FESFUT para el análisis de las bases de competencia y el formato de juego a implementarse en la temporada 2020-2021.

ENCONTRAR ACUERDOS

David Linares, presidente de la segunda división, aclaro los puntos anteriores que se tomaron en una reunión, en la que menciona otros detalles que todavía se toman en cuenta para la realización del torneo, ya que de momento no se sabe con cuántos equipos se contará.

Esto debido a que hay jugadores menores de 18 años que no contarían con el permiso de los padres de familia para jugar en medio de la pandemia, algo que comprenden y que además afectaría a varios equipos. "Hay jugadores que probablemente no tengan permiso para jugar. A esto agreguemos que hay varios que se mueven en transporte público entre departamentos y sin esto es imposible contar con ellos", dijo Linares.

Esto impediría la inclusión de todos los equipos pero eso es un tema todavía por definir. De momento esperan la decisión que tomará la FESFUT respecto a si acepta o no sus condiciones. Sobre todo porque, lo que haga la primera división no les afecta, afirma: "No nos afecta que la primera tenga descenso pero si nos afecta el derecho que uno de nuestras equipos ascienda. Será la FESFUT la que evalúe el tema porque no tendría razón de ser nuestro torneo".

En cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, Linares dijo: "Hemos preparado tres versiones de formato y una de ellas es que podría jugarse en un estadio sede, a doble jornada, para ahorrar costos y cumplir las medidas sanitarias". Pero todo lo anterior dependerá de la decisión final que se tome en reunión con el equipo técnico y jurídico de la FESFUT.