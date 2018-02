Seis entrenadores ya fueron despedidos en apenas 10 fechas del Clausura 2018

Tras la renuncia de Rubén Alonso y el despido de William Renderos Iraheta la mañana de este lunes, son seis los técnicos que se quedaron fuera del Clausura 2018 de la primera división. Y apenas van 10 fechas.

El primero en despedirse del campeonato fue Manuel Carranza Murillo, técnico del Pasaquina, luego de dirigir seis fechas a los burritos y ligar tres derrotas consecutivas que fueron lapidarias. Lo relevó Francisco Robles, que no ha perdido desde la jornada 7.

En el octavo encuentro del Audaz en este certamen llegó el turno de Misael Alfaro, separado tras caer en casa con el Dragón, por 1-2. El ex portero de selección nacional no quiso comentar sobre la relación con sus dirigidos. Lo sustituye por ahora Emerson Umaña, quien no puede estar más de dos juegos por su licencia de entrenador clase B.

En la jornada 9 el destituido fue el argentino Osvaldo Escudero, que estaba en su segundo campeonato con los emplumados del Águila. "El Pichi" dijo estar sorprendido ante su despido. Llegó Marvin Benítez, que ganó el clásico nacional al FAS.

Y en esta fecha 10 se dio una oleada de destituciones: Eraldo Correia, en Firpo; Williams Renderos Iraheta, en AD Chalatenango; y esta mañana el Sonsonate confirmó que Rubén Alonso no seguirá con los cocoteros.

A Correia lo reemplazará su asistente Víctor Girón, a Renderos Iraheta el técnico de reservas Melvin Giovanni Portillo, y a Alonso, Mario Elías Guevara, su ahora exasistente técnico.