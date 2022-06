Selección Sub-20 ya está en el país

La selección sub 20 de nuestro país retornó este lunes en horas de la tarde procedente de Tegucigalpa, Honduras, tras ser eliminada el pasado domingo a manos de República Dominicana por 4-5 en la fase de octavos de final del Premundial juvenil de la CONCACAF.

Los seleccionados juveniles arribaron a las 5:10 pm procedente del nuevo aeropuerto de Palmerola en la capital hondureña y 25 minutos después salieron por las puertas de salida del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero en Comalapa.

Uno a uno, los seleccionados aparecieron fuera de la terminal aérea, otros lo hicieron en grupos pequeños, pero la ausencia del técnico Gerson Pérez dentro de la delegación fue evidente.

Juan Carlos Serrano, técnico auxiliar de Pérez, manifestó antes de abordar el bus para trasladarlos al Hotel Villa Selecta en las instalaciones deportivas de la FESFUT, manifestó que "ha sido duro todo esto, para todos, para el grupo en sí, todos los jugadores entregaron su máximo esfuerzo, pero a veces las frustraciones aparecen y se magnifican, pero debemos de seguir, no es fácil, pero trataremos de seguir trabajando fuerte para alcanzar un cambio necesario, hay que cambiar muchas cosas", externó el técnico capitalino.

Sobre lo que se viene tras este enorme traspiés, Serrano dijo que "vamos a esperar a que el profesor Pérez se reúna con nosotros para hacer una evaluación más profunda de lo que se hizo en el torneo, pero con cabeza fría, evaluar lo bueno que se hizo y lo que no se pudo alcanzar", enfatizó.

El estratega nacional confirmó que tras la derrota del pasado domingo por la noche ante los caribeños no hubo un mea culpa grupal, a lo sumo de forma individual.

"Conclusiones no hay luego de 24 horas, no se ha evaluado de manera general, por allí tal ves de forma individual ya que ea difícil hacerlo, no se ha logrado asimilar del todo esta eliminación de ayer (domingo), salís mal de la cancha, pensando muchas veces cosas que no se hicieron y hay que ver muchas veces el vídeo para ver en qué nos equivocamos."

Finalmente, Serrano confirmó la salida prematura del timonel principal, Gerson Pérez, quien abandonó Tegucigalpa la mañana de este lunes hacia los Estados Unidos por petición propia.

"Entiendo que él solicitó salir antes para viajar hacia los Estados Unidos. Vamos a esperar a que el retorne al país para hacer las evaluaciones respectivas".

Mientras que para el volante ofensivo, Mayer Gil, la experiencia que obtuvieron en la justa regional "ha sido importante, lástima la manera en que hemos terminado, sin haber logrado cumplir nuestros sueños de clasificarnos al Mundial", comentó.

Gil Hurtado tampoco pudo confirmar su posible llegada al Isidro Metapán tras finalizar su contrato con el Destroyer del Puerto La Libertad de segunda división e intentar jugar junto a su hermano mayor, Cristian David.

"Por el momento no puedo afirmar nada, son cosas que mi papá está viendo, pero sería lindo tener la oportunidad de poder jugar de nuevo en liga mayor y qué mejor que a la par de mi hermano", afirmó el ex jugador de FAS.