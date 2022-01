Selección de El Salvador jugará con VAR ante Canadá y Costa Rica

Los partidos de local de la selección de El Salvador contra Canadá y Costa Rica en la octagonal se juagrá con Videoarbitraje (VAR), seg;un informó Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT en una entrevista a la Selecta TV.



El federativo dijo que la implementación del VAR en el estadio Cuscatlán será con el respaldo de la FIFA y CONCACAF.



"Desde junio o julio, la CONCACAF como FIFA ha venido elaborando estudios y ha hecho inspecciones ya en competencias y se ha llegado a la conclusión de que para estas dos últimas fechas de la octagonal que se está disputando poder utilizar esta herramienta conocida como VAR, esto a nosotros como países centroamericanos tenemos que ir acostumbrándonos a utilizar esta herramienta", expresó en una entrevista a La Selecta TV.

El Salvador recibirá a Canadá el 2 de febrero en el cierre de la triple fecha FIFA de enero.



"CONCACAF junto con FIFA hizo el estudio, contrató a una empresa para hacer los estudios de los países que están participando y que todavía no utilizan esta herramienta y se incluyó el Cuscatlán que es la casa de nuestra selección y el Cuscatlán llena los requisitos", explicó el dirigente.



De acuerdo al titular de la FESFUT, el juego contra Costa Rica del 27 de marzo también será con Videoarbitraje



"Ya vamos a empezar en estos días, la empresa que fue contratada para llevar a cabo la utilización del VAR va a tener contacto con las televisoras que tienen los patrocinios de cada uno de los países que están participando en la octagonal. En el caso nuestro la próxima semana comenzamos con las reuniones virtuales para que el Canal 4 ya pueda tener la información correspondiente como también los dueños del estadio para poder tener el desarrollo del VAR para el próximo partido que tendremos nosotros en el partido contra Canadá", amplió Carrillo.



Carrillo adelantó que también se analiza la posibilidad de implementar el VAR en la primera división, aunque no estableció un tiempo determinado.



"Es novedoso y nosotros como Federación de Fútbol, al principio del año recién pasado, tuvimos contacto con una empresa para que en nuestra liga pudiésemos tener esa herramienta, pero lo que sucede es que utilizar el VAR implica que las condiciones de los escenarios deben tenerlas para cumplir los requisitos y el costo de la utilización es alto, tendría un costo entre 5 a 6 millones de dólares la instalación aquí en la liga, hicieron un estudio y y lo presentaron y cada equipo cuando juegue de local tendrá que cancelar una mensualidad para hacer uso de esta herramienta. Esperamos que en un futuro nuestro país y la primera división pueda contar con esta herramienta", agregó el federativo.

Fecha Partido

27 de enero 2022 Estados Unidos vs El Salvador

30 de enero 2022 Honduras vs El Salvador

02 de febrero 2022 El Salvador vs Canadá



24 de marzo 2022 Jamaica vs El Salvador

27 de marzo 2022 El Salvador vs Costa Rica

30 de marzo 2022 México vs El Salvador