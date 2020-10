Selección de El Salvador tendrá dos fogueos amistosos en noviembre

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, confirmó en plática con EL GRÁFICO que la selección mayor de El Salvador jugará dos amistosos en fecha FIFA de noviembre próximo, aunque no precisó cuáles serán los rivales para el equipo absoluto.

"Estamos trabajando en los rivales. Esperamos que la próxima semana podamos tenerlos. Una de las opciones es ir a Europa, pero estamos pendientes de definir algunas cosas", apuntó el titular de la FESFUT en charla con este medio.

Por otra parte, Carrillo aclaró que no hubo deseos de jugar amistosos con la Azul mayor en este mes. Del itsmo centroamericano solo El Salvador y Belice no se fogearon en esta ventana de octubre.

"Quiero aclarar, en octubre no quisimos jugar por el tema de la pandemia. Fuimos nosotros como FESFUT los que le solicitamos a CONCACAF que no queríamos que se jugara en las fechas de octubre y noviembre. Nos invitaron a jugar, pero dijimos que no, pero en noviembre sí vamos a jugar", dijo Carrillo.

Para este mes, la Federación de Fútbol de Guatemala envió una solicitud de amistoso a FESFUT para selecciones mayores de los dos países, pero FESFUT no aceptó.

Por otra parte, el seleccionador mayor, Carlos de Los Cobos, estuvo ayer en el estadio Cuscatlán para darle seguimiento al Apertura 2020. En una plática anterior con EL GRÁFICO, De los Cobos dijo que le vendría bien a la selección poder jugar en noviembre

El presidente de la FESFUT dijo que la selección mayor se concentrará para las fechas FIFA del próximo mes.