Selección de playa femenina salvadoreña es entrenada por "Ronaldinho" y se preparan para debut

Esta semana comienza el tercer microciclo de trabajo para la selección de fútbol playa femenino de El Salvador. Su primera participación internacional será del 3 al 5 de agosto en la eliminatoria de los Juegos Mundiales de Playa, a disputarse en CIFCO.

En Femenino será una cuadrangular con Bahamas, México y Estados Unidos. Cuatro países pelearán por un boleto a los Juegos de Catar 2019. El entrenador de este equipo es Elías ''Ronaldinho'' Ramírez, quien continúa como jugador activo con los Guerreros de Playa.

Si tuvo el respaldo del INDES y la Fesfut para comandar este nuevo proyecto fue posible culminar en diciembre el curso de entrenadores clase B. Ramírez compartió con El Gráfico cómo asume este desafío y destacó que esta selección femenina no parte de cero.

''Ya tenemos dos microciclos de trabajo y el martes comenzamos el tercero con la selección de fútbol playa femenino. Este proyecto comenzó por la convocatoria que hizo Beach Soccer para que Concacaf realizara una eliminatoria para participar en los Juegos Mundiales de Playa en Catar.

"Gracias a Dios y a las personas del INDES y Fesfut se tomó a bien armar una selección. Agradezco a la Asociación Pro Fútbol Playa, por sentar las bases ya que se mantienen trabajando todo el año en la costa salvadoreña. Sin ese trabajo no habría sido fácil convocar jugadoras de la Barra de Santiago, Isla La Pirraya, el Cuco, Isla Rancho Viejo, Isla San Sebastián, la Canoa y Corral de Mulas'', contó Elías.

Por tratarse de una primera participación internacional, esta selección femenina tendrá una presión pero a Ramírez le motiva esto.

''Yo estoy muy motivado, este proyecto me trae muchos recuerdos, como cuando se lanzó el plan piloto de una selección de fútbol playa en 2006. Después de más de una década de estar en esto, quiero transmitir mis conocimientos, confiando en Dios y en el trabajo que se realice de que se nos den las cosas porque este país merece alegrías y el deporte es una vía para lograrlo'', dijo.

Esta selección que emerge en el fútbol playa femenino cuenta con valores, según Elías. ''Hay jugadoras que de entrada pasan a ser referentes. Puedo citar a algunas como Maritza González que ha formado parte de la selección mayor femenina y vive en La Pirraya y ya ha jugado esta modalidad, tiene buenas características y facilidad de jugar en la arena; también está Fátima Herrera que es de la Barra de Santiago. Hay jugadoras que prometen dar el todo por el todo en la Selección''.

El tiempo apremia en este momento y lograr fogueos internacionales, previo a la cuadrangular, ya no es posible pero Ramírez se enfoca en juegos locales. ''Queremos fogueos, aunque no con otros países porque recién estamos arrancando. Lo ideal es aprovechar los equipos femeninos de fútbol playa que ya están activos y gestionar juegos, ya sea esta semana o la próxima'', apuntó.

Tras conocer, este lunes el anuncio oficial del presidente del INDES, Yamil Bukele, quien habló de que habrá un incentivo de $250 dólares para cada jugadora y un premio de $4mil por lograr la clasificación, reaccionó Ramírez. ''Nos sentimos respaldamos por este nuevo gobierno, la gente percibe un cambio positivo. Estamos orgullosos de que se trabaje para dar incentivos a los atletas''.

Elías confesó a El Gráfico que aún desea jugar una última eliminatoria mundialista de fútbol playa antes del retiro. '' Soy activo en esta modalidad, no he pensado en retirarme de la Selección y quiero disfrutar de una eliminatoria más. Espero lograrlo para cerrar bien mi ciclo como jugador. La Selección de Playa tiene potencial, quedamos muy cerca de un quinto mundial. Jugamos bien en Puerto Vallarta, ganando con solvencia la mayoría de partidos y nos complicamos sobre el final. Es duro quedar eliminado pero no culpo a los árbitros, sólo debimos anotar más goles''.