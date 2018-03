Selección de playa sin premios garantizados si clasifica al mundial

Lee también

La FESFUT no entregará estímulos económicos a la selección de fútbol playa si consigue el boleto al Mundial de la modalidad y apela a la ayuda de la empresa privada para entregar un reconocimiento a estos jugadores, posterior al evento regional.Según Jorge Rajo, presidente de la FESFUT y delegado de El Salvador en la justa deportiva, “no hay tabla de premios, no hay estabilidad de que si somos campeones tienen tanto (de premio), estamos tratando de hablar y ver qué se puede hacer con la empresa privada, pero ya hasta después de los resultados.”El equipo viajó sin incremento en los viáticos, lo que recibe en El Salvador es lo mismo que reciben a diario durante los días del Premundial, “es igual, esta es gente que no ponen grandes exigencias al comité ejecutivo, dan el esfuerzo y es lo que les admiramos porque sin tanta exigencia dan los resultados necesarios”, añadió.Rajo expuso que “estamos conscientes del esfuerzo que a diario realiza la selección de fútbol playa, un equipo que demuestra por qué son los guerreros, han entregado el esfuerzo para llegar a esta fase, superamos a Costa Rica, hoy vamos ante Jamaica. Como Comité esperamos que el esfuerzo no sea solo en la cancha, esforzarnos en la administración para ver cómo estimulamos a esta gente que se lo merece al 300%, sabemos que son atletas que dejan el corazón en la cancha y nos dan una satisfacción que el pueblo salvadoreño merece”.