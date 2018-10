Selección mayor se fogueó con la sub 20

La selección nacional mayor cerró hoy su primer microciclo de trabajo previo al juego del 13 de octubre contra la selección de Barbados, en la segunda fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Para poder ver a sus piezas en el campo y corregir al mismo tiempo cada jugada, Carlos de los Cobos programó un amistoso contra la selección sub 20. El combinado absoluto se impuso por 2-0 ante los juveniles.

"No fue un amistoso como tal, porque en medio del juego había pausas para hacer correcciones. Se paró mucho para hacer las reestructuraciones de las jugadas. La próxima semana viene el juego y tú ya no puedes hacer eso. En el equipo de la selección mayor hubo un equipo para el primer tiempo y otro en el segundo. Yo me quedo satisfecho con la práctica de hoy", apuntó el chileno Álvaro Briones, preparador físico de las selecciones nacionales.

Se espera que este viernes De los Cobos brinde su nómina final para el choque ante Barbados.

El Salvador debutó en la Liga de Naciones de CONCACAF el pasado 8 de septiembre. Lo hizo con pizarra favorable de 1-2 ante Montserrat. Los dos tantos del equipo nacional llevaron la firma de Óscar Cerén.