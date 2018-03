Selección nacional mayor jugará contra el Olimpia de Honduras

La selección mayor de El Salvador jugaría un partido amistoso ante el Olimpia, equipo de la primera división del fútbol hondureño, según anuncia la página oficial del estadio BBVA Compass, de Houston, Estados Unidos.Según la publicación del recinto deportivo, el encuentro se disputará el 26 de marzo a las 4:00 de la tarde.El BBVA Compass Stadium anuncia en su página web oficial el encuentro e indica que la venta de entradas para el partido inicia este lunes.Las entradas tendrán un precio único de $35.

Just announced: @fesfut_sv and @CDOlimpia face off right here in Houston on Sunday, March 26 ?? https://t.co/wU9T5m9WRO pic.twitter.com/HRiAuHzjHL