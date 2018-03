Selección nacional se enfrentará a Honduras en los Estados Unidos

Lee también

SAN SALVADOR. El contratista internacional, Elías Polío, confirmó hoy que habrá partido de fogueo entre las selecciones de El Salvador y Honduras este 27 de mayo en Washington.De acuerdo con el ejecutivo, ese choque tiene como sede preliminar el estadio Robert F. Kennedy, de la capital estadounidense."Ya tenemos el aval de las federaciones de fútbol de los dos países. Solo nos falta firmar los contratos. Recibimos las dos notificaciones de ambas federaciones", apuntó Elías a este matutino.En cuanto a los jugadores a llamar para ese juego de parte de los dos combinados nacionales, Elías explicó que se pedirá en el acuerdo que se pueda contar con los legionarios. "La mayoría de campeonatos a nivel mundial ya han terminado para finales de mayo", apuntó Elías, quien en 2015 llevó a catrachos y cuscatlecos a Washington para un juego de fogueo, previo a la Copa Oro. En esa ocasión, el resultado favoreció al equipo hondureño, con pizarra de 2-0.Por ahora, Polío solo pudo confirmar ese partido para el plantel absoluto, que se prepara para la Copa Oro de julio de este año. "Lo que pasa es que en algunas ciudades no se pueden hacer partidos por la Copa Oro. Tinenen un bloqueo de 90 días antes y 90 días después. No se pueden llevar a cabo partidos en las sedes para este certamen", explicó Polío a EL GRÁFICO.De acuerdo con Polío, aún no se ha devuelto toda la confianza hacia la selección mayor en la afición cuscatleca que reside en Estados Unidos, pero el contratista cree que después del papel que hizo la selección en Copa UNCAF, en enero pasado en Panamá, la gente ha quedado con buenas sensaciones."No se han generados las mismas expectativas que hubo con Carlos de los Cobos o Ruben Israel, pero creo que a la selección se le vio otra cara en Copa UNCAF. Acá, los comentarios son positivos. Queda ver si la afición apoya. A la selección se le ha visto otra imagen con el profesor Eduardo Lara al frente de la selección", concluyó.