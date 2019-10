Selección nacional viajó al Caribe con la obligación de ganar 

Se acabó la preparación en casa. La selección mayor de El Salvador no pudo entrenar con el equipo completo en casa por dos días. Este miércoles, donde estaba previsto realizar una última sesión se suspendió para no complicar la salida hacia el Aeropuerto. Y Denis Pineda, uno de los cuatro legionarios, finalmente no viajó, pese a que la Fesfut daba por hecho el martes por la tarde que le habían conseguido vuelo para arribar al país por la noche.

El seleccionador Carlos De los Cobos explicó que a Pineda le convenía mejor, por descanso, quedarse en Miami para esperar al resto de sus compañeros. Su viaje se complicó por la pérdida de la conexión.

.@LaSelecta_SLV deja el hotel de concentración hacia el Aeropuerto. El jugador @Denispineda95 se quedó en Miami para esperar el arribó de sus compañeros.

Esta mañana no practicaron. El jueves llegarán a Montserrat.#LigaNaciones@LPGdeportes @elgraficionado pic.twitter.com/UlVbVHNgxn — Víctor Zelada Uceda (@zeladauceda) October 9, 2019

La misón del combinado nacional es ganar no uno sino sus dos partidos en el Caribe. Sólo así podrá recuperar el liderato del grupo en la Liga de Naciones B, encaminar la eliminatoria porque en noviembre cerrará en el estadio Cuscatlán y mantener vivas las posibilidades de seguir sexto en el ranking de la Concacaf, la clasificación a Copa Oro y el ascenso a la Liga de Naciones A.

Su viaje es cansado en todo aspecto. El miércoles llegó a Miami y será hasta el jueves por la noche que aterrice en Montserrat.

Contra este rival inicia su desafío. La derrota ante Dominicana, hace un mes, desestabilizó todo. Cedió el liderato y sufrió resta de puntos en el ranking. Además, los dominicanos ya le hacen sombra porque tienen tres puntos también.

Montserrat es rival conocido. En 2018 realizó una visita la Selección, por la ronda clasificatoria de Liga de Naciones. Fue triunfo 2-1 pero sufrido porque el gol decisivo llegó sobre el límite, gracias a Óscar Cerén, quien fue la figura por su doblete.

En declaraciones a El Gráfico, Óscar Cerén dijo sobre volver a Montserrrat nuevamente ''Personalmente tengo un buen recuerdo del año pasado porque se me dieron bien las cosas porque anoté los dos goles de la victoria y espero seguir motivado. El año pasado fue un partido complicado, tampoco ahora estará fácil como algunos creen por el sólo hecho de jugar contras las islas. Ya he enfrentado a selecciones del Caribe y cuestan pero estamos con mentalidad positiva'', dijo.

El revés ante Dominicana fue un golpe muy duro, reconoció Cerén. ''Siempre habrá quiénes están pendientes de nuestro trabajo, deseando que nos vaya bien pero también hay otros que están esperando que tenga tropiezos la Selección. De ese juego contra República Dominicana salimos algunos jugadores molestos porque no debimos perder en una cancha difícil que nos afectó por el clima pero son cosas que pasan en el fútbol pero esperamos no vuelva a suceder y nos levantemos''.

Por su parte, el volante Iván Mancía agregó ''Sabemos que son dos partidos clave, rivales que se han enfrentado a nosotros y conocen nuestras condiciones pero vamos con la fe de jugarlos bien y ganarlos porque no nos sirven los empates. Queremos esos puntos para luego cerrar bien las series en el Cuscatlán el próximo mes'', apuntó.

De acuerdo a este zaguero, el grupo ha hablado sobre no complicarse con más expulsiones como sucedió ante Santa Lucía y Montserrat. ''Es importante contar en la cancha con los 11 jugadores, en los dos partidos hemos sufridos expulsiones y se nos ha complicado pero ya se habló de eso''.