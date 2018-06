Selección salvadoreña sub 21 irá sin refuerzos mayores a Barranquilla 2018

La selección nacional sub 21 irá sin refuerzos del combinado absoluto al torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que inicia este 21 de julio, con el juego ante Haití.

Esta mañana el timonel de ese equipo juvenil, Alexánder Rodríguez, indicó que el portero Benji Villalobos, del Águila, sufrió una lesión. Según el estratega, el meta necesitará al menos un mes para poder volver a las canchas.

"Sucedió el jueves, haciendo un trabajo en San Miguel. La rodilla siempre me dolía y tuve una pequeña recaída en el gimnasio. Sinceramente no estando al 100 por ciento no es sano. También hay otros porteros que están trabajando en esta selección", apuntó Villalobos en charla con EL GRÁFICO.

Villalobos era el único refuerzo que iba a tener este equipo nacional, después que el cancerbero llegara a un acuerdo económico con la FESFUT. Antes, Irvin Herrera, del FAS, y Gerson Mayén, del Santa Tecla, habían sido descartados porque ambos tienen compromisos con sus equipos para en el torneo de la Liga CONCACAF.

"Lastimosamente no podremos contar con Benji. Se lesionó y no podrá ir con nosotros. Cuando ya teníamos todo listo para que viniera recayó de la lesión. Yo hablé con él y ha mandado palabras de aliento para el grupo. Quería aportar. Nosotros no estamos ajenos a las lesiones. Pero ahora estos jóvenes van a tener esta oportunidad", apuntó el seleccionador sub 21 en plática con EL GRÁFICO.

Calendario de la sub 21 en Barranquilla 2018:

21 de julio ESA - HAITÍ

23 de julio ESA - MÉXICO

25 de julio ESA - VENEZUELA