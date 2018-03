Selección sub-20 cambia de sede para su juego ante Bermuda

Lee también

Después de disputar el partido inaugural ante Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa, la selección sub-20 se mudará al estadio Nacional de San José, ex La Sabana, para el juego de este miércoles ante Bermuda.Tres días después jugará en esa misma sede ante Trinidad y Tobago, por la última fecha de la fase de grupos.El equipo cuscatleco no reconoció el campo de este estadio. El estratega del plantel Eduardo Lara se quedará con el ambiente de los juegos que ha ido a observar a ese escenario deportivo."La cancha está linda para jugar. No afecta en nada que la cancha esté lejos de las gradas", dijo el estratega.El estadio Nacional de San José fue inaugurado el 26 de marzo de 2011 con el partido entre China y Costa Rica, que concluyó 1-1.Fue donado por el gobierno de China y tiene capacidad para 35 mil 175 aficionados. Está ubicado cerca del centro de la capital costarricense.Entre los partidos internacionales que se han disputado ahí están los de la Copa Centroamericana de UNCAF de 2013 y la Copa Mundial Femenina sub-17 en 2014.