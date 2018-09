Selección sub 20 salvadoreña se queda sin técnico

La selección nacional sub 20 de quedó sin técnico. El timonel nacional, Alexánder Rodríguez, confirmó a EL GRÁFICO que recibió la tarde de este viernes la notificación de que quedaba fuera de las plantillas de entrenadores de combinados nacionales.

Rodríguez fue separado del cuerpo técnico del equipo juvenil a dos meses y medio de la competencia eliminatoria en Miami y luego de haber participado en el torneo invitacional de UNCAF, en Honduras. Ahí, Rodríguez cayó ante Honduras, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Empató ante Costa Rica y venció a Belice. Terminó en penúltimo lugar. Solo arriba de los beliceños, que en la teoría es el rival más accesible.

"Me dijeron que estaba cesado en mi cargo. Después de 16 años de trabajo me tengo que ir de la FESFUT. Pero no creo que haya sido por los resultados del torneo de Honduras. Esto es una decisión del comité ejecutivo de la FESFUT, que respeto, mas no comparto. No sé por qué me han separado ",apuntó Rodríguez en charla exclusiva con este medio.

Luego antes de ser designado para la selección sub 20, Rodríguez tuvo que dirigir la selección sub 21 en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. En fase de grupos de ese certamen regional, el timonel nacional solo pudo vencer a México por 1-0. Luego cayó ante Venezuela y Haití. Ante esos resultados, la selección sub 21 no pasó de la primera ronda.

Luego de concluida su participación en Barranquilla, hubo jugadores de ese combinado nacional que salieron de la Villa Olímpica en horas no hábiles, sin el permiso del jefe de la misión. Eso fue reportado a la FESFUT por Rodríguez, quien fue técnico y delegado en ese certamen, en un informe detallado.

Pero luego, el martes, el exseleccionador sub 20 dijo que no era un pecado capital el que habían cometido sus jugadores al salir sin autorización de la Villa Olímpica. Fue ese día cuando rindió su declaración ante la comisión disciplinaria de la FESFUT.

Por otra parte, habrá que esperar al nuevo técnico que vaya a designar la FESFUT, a dos meses y medio del Premundial de CONCACAF. El Salvador será cabeza de serie en se torneo que otorga cuatro boletos al Mundial de Polonia 2019.