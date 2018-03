Selección trabaja solo con dos porteros

Lee también

De los tres porteros convocados por el seleccionador nacional, Eduardo Lara, solo Óscar Arroyo y Benji Villalobos acudieron a la cita del timonel cafetero.En la práctica de la Azul se conoció que el guardavallas Henry Hernández se fue a una prueba en en el exterior.Ante eso, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, aseguró que no habrá contratiempos de la FESFUT para el cancerbero, que por ahora no tiene equipo en el balompié nacional.Con anticipación se conoció que no iba a continuar con Dragón. Por ahora, Pérez dijo que quedarán a la espera si Lara decide llamar a otro guardameta en lugar de Hernández.Para el torneo de Copa Centroamericana de UNCAF, Lara debe llevar 23 jugadores. Es obligación de parte de UNCAF que vayan tres cancerberos, debido a que es un torneo de 11 dias y cinco partidos