Seleccionador sub-20 quiere a Mayer Gil para el Premundial

El seleccionador sub-20 de El Salvador, Ernesto Góchez Lovo, confirmó a Deportes Grupo LPG que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) ya inició con las consultas ante FIFA para tener clara la elegibilidad con selecciones nacionales de los hermanos Cristian, Brayan y Mayer Gil Hurtado.

Góchez en particular ha mostrado interés en Mayer, delantero del FAS, con miras al Premundial sub-20 de CONCACAF que se disputará en Honduras del 20 de junio al 5 de julio de este año.

Sin embargo, el entrenador esperará la respuesta que dará FIFA respecto a si Mayer estará disponible para jugar para el combinado cuscatleco.

"Puedo garantizar que ya hicimos las consultas ante FIFA por estos jugadores. Hicimos ya consultas a la Federación de Fútbol de Colombia, porque es un requisito que pide FIFA para garantizar que Mayer no ha participado en ninguna selección (de ese país). Se está esperando toda esa documentación y en cuanto venga, solo esperar que FIFA nos dé el aval", apuntó Góchez.

El seleccionador sub-20 también dijo que Brayan Gil, de 18 años de edad y que se fue al balompié belga el mes pasado, cumple con los requisitos para jugar a escala sub-20, pero cree que será muy complicado tenerlo para el eliminatorio de CONCACAF, debido a que no es fecha FIFA y así no sería cedido por su club.

"Tenemos en base de datos a Mayer Gil, quien creo que es un jugador que nos puede ayudar bastante, lo he visto jugar. Es un jugador que trabaja mucho por izquierda, es potente y rápido. Me gustaría traerlo, pero hay que esperar lo que diga FIFA. No nos queremos anticipar, porque a la larga ya nos pasó un caso similar con Dustin Corea en 2011", explicó Góchez a esta redacción.

El seleccionador sub-20 comenzará a trabajar con 22 jugadores desde este lunes y a partir de entonces tendrá cuatro meses y medio para preparar su equipo.

En el eliminatorio de Honduras, El Salvador participará en el grupo F junto a México, Canadá y Aruba . De ese grupo, los primeros tres avanzarán a la siguiente ronda.