Seleccionados entrenaron después del partido

La selección no se detiene. Encima viene un complicado itinerario pero no están dispuestos a perder tiempo de trabajo. La noche del sábado, tras la victoria ante Islas Vírgenes, los jugadores que no vieron minutos realizaron trabajo en el gimnasio del hotel.

Así lo mostró el director deportivo Diego Henríquez en su cuenta de Twitter en el que se puede ver a Kevin Carabantes, Alexis Renderos y Rómulo Villalobos haciendo trabajo en banda a cargo del preparador físico Pablo Rodas.

Jugadores sin minutos, en sesión de entreno con el mister Pablo Rodas



Tienen que estar listos y disponibles para el martes en el Cuscatlán

Además los jugadores que tuvieron minutos estuvieron en la piscina relajando un poco tras el encuentro. La selección sale en horas del mediodía de este domingo rumbo a Miami para después abordar el vuelo que los llevará a El Salvador, a donde llegarán en horas de la noche.