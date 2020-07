Seleccionados reaccionan al nuevo formato de la eliminatoria

Tres de los seleccionados nacionales que tuvieron actividad en la última eliminatoria de la Copa de naciones de la CONCACAF el año anterior brindaron sus puntos de vista sobre este tema.

"Está complicado todo, nos han reventado, nos perjudicaron todo porque no estamos físicamente listos para competir, sin estar entrenando con nuestros equipos, no se sabe si hay liga, el profesor ya tiene una base en mente pero no se sabe si al final ese grupo que pueda escoger pueda ser capaz de competir", señaló Óscar Cerén, puntero derecho de Alianza y de la selección mayor.

El jugador de origen quezalteco quien se perdió los últimos partidos de la Liga de naciones por una lesión dijo además que "la decisión es al final del Ministerio de Salud ya que cómo vamos a tener una selección sin entrenos, sin condiciones, debemos entrar en una etapa donde se nos permita entrenar pero los tiempos están cortos", admitió.

Cerén fue sincero al manifestar que "no veo una salida viable por el momento, por allí podría surtir un permiso especial por parte de las autoridades para poder concentrarnos de manera estricta en el albergue, la verdad no veo otra solución, aunque no estaría de acuerdo no participar porque se estaría cortando todo el sueño y el esfuerzo que hicimos en las fases previas para llegar a estas eliminatorias", reflexionó.

"Pediría a las autoridades que busquen la mejor solución para conformar una selección nacional competitiva."

Mientras que su compañero de equipo, Juan Carlos Portillo, declaró a Deportes LPG sobre el nuevo formato de las eliminatorias mundialistas en la región.

"Mi punto de vista es que hay algo ilógico darle oportunidad a más selecciones para las eliminatorias, no es justo por los países que habíamos alcanzado muchos logros, siento que nosotros somos los más perjudicados con este nuevo formato, no creo que si Canadá o Panamá habrían estado en nuestra posición como sexta en el ránking de la CONCACAF habrían cambiado de formato", lamentó el jugador de origen sonsonateco quien tuvo un cierre enorme en la Liga de Naciones.

Portillo insistió en que "el nuevo formato genera mucha polémica por la manera en que se ha creado ya que se mantienen a las primeras cinco selecciones y nosotros que éramos sextos por mérito propio no entiendo el porqué nos han sacado de un formato que creo que se pudo haber jugado como era la Hexagonal, no sé porqué de la noche a la mañana se ha cambiado el formato."

Sobre si hay condiciones para poder participar en octubre en dichas eliminatorias sabiendo que ningún jugador del sector profesional ha logrado entrenar con sus equipos, Portillo Leal dijo que "así como estamos no podríamos decir si es factible o no convocar a una selección, formarla sí se podría, es complicado opinar sobre el hecho que hasta la fecha lo verdad es que no se puede ni entrenar con los equipos porque no se ha llegado a los niveles que el gobierno requiere para poder salir a entrenar", sentenció.

"Vamos a esperar a que las autoridades nos permitan hacerlo, son temas políticos y complicados, ni siquiera se ha abierto ni el aeropuerto y considero que la CONCACAF debió conocer la situación real de El Salvador donde aún ni sabemos si tendremos competencia de liga, son cosas que debieron haber analizado antes de lanzar este formato."

Finalmente para Roberto Carlos Domínguez, defensor central del Bolívar de Bolivia, opinó que "en temas administrativos nunca me he metido, nosotros estamos dispuestos como seleccionados a ir si nos convocan a defender al país, no depende de nosotros, esperamos que los dirigentes puedan alcanzar las condiciones para poder hacer esa convocatoria, tengo el deseo de ser convocado pero repito no está en nuestras manos, estaremos pendientes de conocer el trabajo de las autoridades competentes en este tema y nosotros solamente estamos pendientes al llamado que se haga para jugar", afirmó.