Seleccionados sub-20 no recibieron viáticos para su viaje a los Estados Unidos

Lee también

La selección nacional sub-20 viajó a Estados Unidos para disputar dos amistosos ante su similar de ese país, este domingo y el próximo martes.A la salida hacia el aeropuerto, seleccionados de ese plantel confiaron a EL GRÁFICO que no recibieron viáticos de parte de la FESFUT para este viaje."Hay que decirlo. No recibimos viáticos. En lo extradeportivo quizá no vamos tan bien. Esto es algo que suele suceder. Desde el miércoles preguntamos si nos iban a dar viáticos y nos dijeron que no", apuntó Diego Chávez, seleccionado sub-20.Luego, el zaguero central, Óscar Menjívar, también confirmó que no recibieron viáticos para el viaje a Estados Unidos. "Eso afecta, pero vamos a representar dignamente al país, pese a todas esas cosas que pasan. Preguntamos y nos dijeron que después", apuntó el zaguero de Universidad de El Salvador.Por su parte, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, dijo desconocer si hubo petición de viáticos para los jugadores de la FESFUT, pese a la consulta de los jugadores al ente federativo. "No podría dar una respuesta concreta, porque no me he enterado de eso. No tengo conocimiento, porque este tema no necesariamente debe pasar por el comité ejecutivo", apuntó el secretario de la FESFUT.Luego, los integrantes de la delegación salvadoreña lamentaron que ningún federativo haya llegado a hablar con ellos a la hora de salida hacia el aeropuerto. En el grupo no había ningún dirigente de la FESFUT.Para este viaje a Estados Unidos, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US.Soccer) pagará la estadía de la Azulita en ese país. FESFUT, solo tendrá que hacerse cargo del pago de los boletos aéreos.Luego, EL GRÁFICO conoció que de parte de la FESFUT no haya remuneración para seleccionados sub-20 mientras están a las órdenes de ese combinado. De acuedo con el portero Mario Martínez y el volante Kevi Reyes es por esa razón que a veces es preferible irse a sus equipos."A veces eso trae problemas. Hay algunos compañeros a los que les descuentan en sus equipos. Son cosas que tenemos que arreglar", indicó el guardavallas del seleccionado juvenil.El secretario general de la FESFUT, sobre ese tema, confirmó que luego hay remuneración para los seleccionados sub-20 mientras están con el combinado juvenil.Por otra parte, el seleccionador sub-20 consideró que estos dos juegos amistosos contra Estados Unidos serán los únicos de cara al Prenundial de CONCACAF. De acuerdo con Lara, sería poner en riesgo a los jugadores disputar mas partidos de fogueo cerca de la fecha del inicio del Premundial.La selección sub-20 debutará este 19 de febrero ante Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa, de San José, Costa Rica.