Seleccionados sub 20 piden a FESFUT mantener el proceso

La selección salvadoreña sub 20 cerró su participación en el Premundial de CONCACAF con una derrota por 1-0 ante México. Anteriormente había caído con idéntico marcador ante Panamá, por lo tanto el equipo cuscatleco termina sin boleto para el Mundial de Polonia 2019.

Luego del choque ante los aztecas, LA PRENSA GRÁFICA habló con los seleccionados sobre lo que esperan a futuro con respecto a este grupo.

"De parte de la FESFUT esperamos que mantengan los procesos, que se mantenga el grupo. Hemos demostrado que hemos hecho un buen papel. Cuando vinimos acá nadie esperaba nada de nosotros. Hemos demostrado que podemos por la instancia hasta la que hemos llegado", apuntó el atacante Cristian Rosales.



El portero Rodrigo Artiga espera que el respaldo de la FESFUT sea mayor a futuro para este grupo.

"No me compete decirlo. Pero creo que con más meses de preparación hubiera sido distinto. Pero el hubiera no existe. Hicimos lo que pudimos", dijo el guardavallas del Sonsonate.

Rosales lamentó que el esfuerzo puesto ante los aztecas no fuera proporcional al resultado obtenido.

"Dominamos ante México. Duele la derrota. No se pudo conseguir la clasificación. El fútbol es así. Puede ser que con poco ganés. Así es el fútbol", apuntó.