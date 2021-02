Seleción de El Salvador comenzó otro microciclo de cara a eliminatoria

La selección mayor de fútbol de El Salvador comenzó este lunes otra concentración en las instalaciones de la FESFUT de cara a los partidos contra Granada y Montserrat en la eliminatoria mundialista de la Concacaf hacia el Mundial Catar 2022.

Previo a la práctica, Carlos de los Cobos, entrenador de la azul y blanco, habló del tema de los legionarios.

"Muchas veces nuestros jugadores legionarios no están teniendo actividad, no están participando y eso es una desventaja porque no hay muchos jugando permanentemente y eso es lo que te permite elevar el rendimiento, llegar a tu selección para aportar y para ayudar. Es una situación que estamos evaluando para ver hasta donde valga la pena traer algunos legionarios o no", explicó el técnico mexicano en la rueda de prensa previa al entrenamiento.

El regreso del lateral Bryan Tamacas a la convocatoria fue la novedad en la lista de De los Cobos para el microciclo del 22 al 25 de febrero.

"Como ustedes saben mi posición es lateral derecho y el profe sabrá si me ocupará o me da esa expectativa de poder jugar de volante", comentó Bryan Tamacas, jugador del Alianza.

La Azul comenzará su camino en la eliminatoria con el juego ante Granada en el estadio Cuscatlán el 25 de marzo y el 28 de marzo viajará al Caribe para enfrentar a Montserrat en Curazao.

#SelecciónES| El conjunto de la selección mayor se prepara para las Eliminatorias Mundialistas. pic.twitter.com/pfWSP66JRz — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2021

������⚽��



El Profesor Carlos de los Cobos, presentó nómina para microciclo de la Selección Nacional Mayor que comprende del 22 al 25 de Febrero de 2021.



Los jugadores deberán presentarse a las 7:30 p.m. en la Residencia "Villa Selecta", esté domingo 21 de Febrero del 2021. pic.twitter.com/6xv9jSeMRx — La Selecta (@LaSelecta_SLV) February 20, 2021