Sergio Agüero estará uno o dos meses fuera de las canchas

El delantero Sergio Agüero podría estar uno o dos meses más de baja por su lesión de rodilla, según explicó el entrenador Pep Guardiola.



El atacante argentino de 32 años se lesionó el pasado 22 de junio en un encuentro liguero contra el Burnley y desde entonces se ha perdido 10 partidos de competiciones domésticas, así como dos de Liga de Campeones.



Agüero se ha entrenado estos días al margen del grupo, pero podría no estar listo hasta dentro de uno o dos meses.



"Sabíamos que la lesión es difícil. Aún no se ha podido entrenar con el grupo y Sergio no es un jugador que se vuelva a poner en forma rápido. Ha estado fuera mucho tiempo y, quizás en un mes o dos pueda estar listo", dijo Guardiola.



El único recambio natural de Agüero en la plantilla de los Sky Blues es Gabriel Jesús, aunque Guardiola, en ocasiones, también ha probado a jugar con falso 'nueve' poniendo en esa posición a Raheem Sterling.

