¿Sergio Ramos le dijo ignorante a Griezmann?

MADRID. El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos respondió al francés Antoine Griezmann, quien declaró que ya come en la misma "mesa" que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y aseguró que "la ignorancia es muy atrevida".

"Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de jugadores como Totti, que han ganado todo y no tienen un Balón de Oro. Cada uno es libre, pero se debería dejar aconsejar por Simeone, Godín y Koke, que reúnen valores que le vendrían bien", afirmó Ramos en rueda de prensa.

"Aún así creo que es un gran jugador", agregó el capitán del Real Madrid al respecto.

Griezmann, del Atlético de Madrid, se proclamó campeón del mundo con Francia en julio y se mostró disgustado por no ser uno de los tres finalistas al premio "The Best" que entrega la FIFA.

No obstante, el delantero francés se considera uno de los mejores del mundo y en una entrevista publicada el lunes por "As" se equiparó con Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas de la historia.

"Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", dijo Griezmann.