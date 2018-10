Sergio Ramos pierde la cabeza y lanza dos balonazos a compañero del Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, protagonizó un pique en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, al reaccionar mal a un golpe que le propinó en un juego Sergio Reguilón, al que respondió con dos balonazos antes de ser calmado por Luka Modric.

Era en la parte final de los minutos abiertos a la presencia de los medios de comunicación en el último entrenamiento con el que el Real Madrid preparó el duelo de Liga de Campeones ante el Viktoria Plzen, pero a Sergio Ramos no le importó ser grabado y no se controló.

En un juego que provocaba el buen ambiente en la plantilla, con risas y piques al tener que marcar en dos porterías con una puntuación tras pasarse el balón con las manos, Reguilón se lanzó para intentar robar un pase y golpeó sin querer el rostro de Ramos que no lo tomó bien.

El capitán madridista pegó un balonazo con mucha potencia al canterano que desde este curso forma parte de la primera plantilla con el que el cuerpo técnico dio por terminado el ejercicio.

Segundos más tarde, sin que Reguilón se dirigiese a él, cogió otro balón que Ramos volvió a impactar en su compañero provocando que Keylor Navas y Luka Modric se acercasen a calmarle con unas risas finales.

Ramos pide disculpas

Ramos pidió disculpas a Reguilón y en sus redes sociales admitió que su "reacción no debió ser esa" y quitó importancia al incidente.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa", escribió Sergio Ramos, junto a una imagen del entrenamiento posando junto a Reguilón en el equipo que ganó los partidos en reducidas dimensiones del entrenamiento.

"Nosotros siempre vamos a full, verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!! Carpetazo y a por el partido de mañana. Hala Madrid", añadió.

Reguilón admitió las disculpas: "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!", respondió Reguilón en sus redes sociales al mensaje de Sergio Ramos en el que se disculpaba y restaba importancia a un pique habitual en entrenamientos.