Sergio Ramos reacciona ante los señalamientos por la tarjeta

Sergio Ramos aclaró todo lo sucedido sobre la tarjeta amarilla que vio el pasado miércoles pasado en el partido contra el Ajax, en Ámsterdam. El capitán del Real Madrid concedió una entrevista al periódico MARCA de España en donde explicó los motivos reales que le llevaron a cometer la falta sobre el jugador del conjunto holandés.

Ramos admitió que su deseo es que el expediente se cierre sin mayor castigo que la sanción por acumulación de tarjetas.

"Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la sanción", dijo Ramos.

El centra español dijo que en todo el partido estuvo consciente de que al ver amarilla se iba a perder el partido de vuelta.

"Sí estaba consciente, pero no tuve alternativa. Era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta. Y a eso me refería cuando dije que en el fútbol hay que tomar decisiones complicadas", expresó.

El internacional con la selección de España declaró que si hubiera querido ser sancionado intencionalmente, lo hubiera hecho en la fase de grupos.

"Claro que sí. Si yo hubiera querido forzar una sanción, pude haberlo hecho en la fase de grupos, en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupos y el último partido, contra el CSKA, era intrascendente. Por cierto, un partido para el que yo no fui convocado", concluyó.