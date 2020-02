Setién admite que el Barcelona ha quedado debilitado

Tras al adiós de cuatro jugadores y la decisión de no fichar a un delantero centro en el mercado de invierno, el entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió que su equipo ha quedado "aparentemente" debilitado, si bien defendió que le gusta contar con una plantilla corta.

En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo contra el Levante, el preparador cántabro afirmó que recurrirá a los jugadores del filial para completar las convocatorias e insistió en las posibilidades de Ousmane Dembélé, que afronta el último tramo de su lesión en el bíceps femoral.

"Prefiero trabajar con menos gente, porque así tienes a todo el mundo enchufado. Es mejor tener a 20 jugadores motivados de verdad, que 25 y cinco que no juegan o no están motivados", precisó.

No obstante, admitió que, tras el adiós en el mercado de invierno de Carles Aleñá, Jean-Clair Todibo, Moussa Wague y Carles Pérez, la plantilla está algo debilitada, pero defendió las opciones que tiene en el filial para compensar estas marchas.

"Ahora tenemos a menos jugadores, pero hay un equipo filial detrás. Estos chavales están preparados y seguro que nos van a ayudar en caso de necesidad. Aparentemente puedes estar más débil, pero esto nunca se sabe. Vamos a hacer un fichaje extraordinario con Ousmane (Dembélé) y seguro que nos va ayudar muchísimo", agregó.

Precisamente sobre el jugador francés dijo que, pese a haber entrenado junto a sus compañeros, todavía no recibirá el alta médica para el partido contra el Levante.

Muy probablemente tampoco estará a su disposición el chileno Arturo Vidal, que en el entrenamiento de este sábado se ha ejercitado al margen de sus compañeros por una "contusión".

"No es grave. Hay una contusión y vamos a ver cómo evoluciona. No soy partidario de tomar riesgos con jugadores, a pesar de que no tenemos una plantilla muy amplia", dijo.

El Barcelona no fichó a un delantero centro en el mercado de invierno, pero sí que anunció el fichaje de los jóvenes jugadores Matheus Fernandes y Francisco Trinco, dos jugadores que no se sumarán a la primera plantilla hasta el próximo curso.

"Es una operación que me he encontrado cuando ha llegado, que ya estaba trabajada por parte del club, es una apuesta del club. El año que viene contaremos con él y trabajaremos con él, está claro", dijo sobre el fichaje de Trinco.

Más allá de las operaciones, el Bara afronta este domingo un encuentro que, según el técnico, será "incómodo" ante un rival que "te puede hacer daño y, cuando le salen las cosas, le salen muy bien".

Por ello, para Setién el duelo de este domingo puede ser un impulso para afrontar los próximos dos desplazamientos consecutivos en casa del Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y ante el Betis en el Benito Villamarín.

"Vamos a tratar de cambiar esa dinámica fuera de casa y tratar de no darnos cuenta de que jugamos fuera de casa o en casa. Serán partidos tremendamente intensos, nos va a dar muchísimo una victoria mañana para los dos próximos partidos fuera de casa", zanjó.