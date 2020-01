Setién, técnico del Barcelona: "No me gustó mi equipo"

El técnico del Barcelona, Quique Setién, valoró el partido de Copa del Rey contra el Ibiza, en donde sus pupilos ganaron gracias a un doblete del jugador francés sobre el último suspiro del encuentro. Para Setién, su equipo fue impresiso.

SISTEMA

"Sabíamos que sería un partido tremendamente complicado. Es un equipo fuerte, que ha hecho un gran partido a nivel defensivo y ha tenido el acierto de marcar. Eso les ha dado confianza y a nosotros nos ha costado encontrar el camino de su portería. Les hemos dado vida. No ha sido nada fácil. Le doy un mérito importante al rival. Muchas veces no tendremos la fortuna de marcar al principio y, con el balón, tenemos que desgasstar al rival. Los partidos duran 90 minutos y estoy muy contento porque el equipo ha seguido insistiendo".

ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS

"El otro día tuvimos muchísimo más control de todo. Hoy hemos tenido muchas imprecisiones y le hemos dado vida al rival. Al encajar el gol pronto, nos hemos precipiatado demasiado ante un equipo bien cerrado".

JUEGO DE ELIMINACIÓN DIRECTA

"Perder y empatar siempre es una opción. Ya hemos visto situaciones de estas. Más cuando es a un solo partido. Si hubiéramos tenido una vuelta en nuestro campo, sería otra cosa. Estos partidos son diferentes, son trampas. Para ellos es un partido muy importante y ellos se entregan al máximo".

TRES TIROS

"Le doy mucho mérito al Ibiza, que ha hecho un grandísimo partido. No ha sido nada fácil para nosotros. Nos ha costado. Además, se han visto con un gol a favor, que lo complica todo".

ANSU FATI

"Lo primero que estamos haciendo es ver a los jugadores en las diferentes posiciones que les coloquemos. Tiene unas grandes condiciones. Ya veremos cómo evoluciona. Tendrá más protagonismo en función de cómo vaya evolucionando".

ANSU DE 9

"Hemos decidido meter a Júnior de central y a él un poco como a Jordi Alba el otro día. Pensábamos que ellos se iban a replegar. Luego todo ha sido diferente porque el rival se ha cansado, no bajaba tanto y las ocasiones se producen mucho más a menudo. En la primera parte no pudimos tenerlo porque lo hicieron bien".

¿LE GUSTÓ EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO?

"No. El equipo no me ha gustado. Hubiera preferido que fuese todo de otra manera. Pero en un campo así, cuesta más. Ellos han sido agresivos e intensos en defensa. No ha sido fácil. Me hubiera encantado que estuviéramos más precisos e hiciéramos cosas mejor. Pero de aquí sacamos conclusiones para el futuro. Cuando haces las cosas mal es cuando puedes mejorar las cosas".

PROFUNDIDAD EN LA PARTE COMPLEMENTARIA

"Eso en la primera parte fue complicado. No estuvimos precisos. Los laterales tenían que habernos dado más profundidad".

70 MINUTOS PARA EL PRIMER TIRO

"Ha sido mérito del Ibiza y demérito del Barça, podemos sumar las dos cosas. Han hecho un gran partido y han hecho un gran esfuerzo. En ninguno de los vídeos que he visto del Ibiza jugaron con esta intensidad. Eso es una parte importante a la que hay que dar mérito. No hemos estado todo lo inspirados y clarividentes".