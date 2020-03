Sevilla: “Nunca me he peleado en el camerino con nadie, eso es un chambre”

El técnico migueleño Omar David Sevilla fue cesado de su cargo como estratega del Independiente de San Vicente la tarde del pasado domingo por decisión del presidente de la junta directiva del equipo camotero, Juan Pablo Herrera, tras caer 2-1 ante FAS en Santa Ana en el cierre de la primera vuelta del Clausura 2020.

La noticia de su separación la reveló el propio técnico nacional y le cayó como balde de agua fría ya que nunca recibió de parte de la dirigencia vicentina una advertencia de mal trabajo de su cuerpo técnico en el presente torneo, así como refutó las declaraciones del dirigente vicentino quien confirmó que hubo roces entre Sevilla y algunos jugadores del equipo aurinegro.

¿Qué pasó para que fuera cesado de su cargo como DT del Independiente luego de perder su partido ante el FAS?

Pues la verdad aún no lo sé. Cuando nosotros salimos del partido me abordó Jaime (Barrera) el gerente del equipo y nos dijo a mí y al cuerpo técnico que había decidido la junta directiva que nosotros no seguíamos más mi asistente y yo en el equipo, solo eso nos dijo sin ninguna otra explicación.

Entiendo que esa noticia le sorprendió...

Claro porque no se ha hecho un mal trabajo, pero creo que su decisión me imagino es para traer a alguien como un revulsivo para el equipo para levantar el equipo, eso es lo que me imagino que ellos pensaron porque en realidad no veo qué otro motivo pudo existir para que ellos tomaran esa decisión así tan de repente.

¿No hubo antes una reunión con usted donde se le reclamara su labor?

Nunca, nada, nunca nos reunimos ni tampoco me dijeron nada si estaba haciendo un mal trabajo como técnico, si en la primera vuelta solo dos partidos hemos perdido y de allí solo sumamos. Un problema que tiene este equipo es que no tenemos canchas para entrenar, una cancha que sea oficial en sus dimensiones no la tuvimos.

¿Hay aún problemas por incumplimiento salarial en el plantel y usted?

Lograron poner al día al equipo, ya este mes el 18 de marzo se cumple un mes, estamos al día, lo único que en mi caso luego de echarme me deben de pagar lo que se me debe que son los 20 días de trabajo más mi mes de indemnización, si no no estaré firmando ningún finiquito para que llegue otro técnico. Por buena persona y como cheros les firmé mi finiquito del torneo pasado pero aún me deben esos $500 dólares que quedaron en pagarme, veremos ahora si como hombres tienen la palabra de cumplir para que me cancelen ese dinero, si no no firmaré ningún papel como lo hice antes.

El señor Juan Pablo Herrera nos comentó que parte de la decisión de cesarlo fue porque hubo pleitos, roces entre usted y los jugadores del equipo, ¿es cierto esa versión?

Roces nunca ha existido, lo que sí hay son molestias de algunos jugadores porque no juegan y están hoy de suplentes, en eso sí hay molestias, eso es normal porque algunos jugadores de experiencia no juegan, vienen de superar lesiones y quieren ser titulares nuevamente, el puesto hay que pelearlo pero nunca ha existido pleitos, roces, que discutamos hasta los puños, nunca, siempre fui claro con ellos, recibieron mi respeto y yo recibía lo mismo de ellos; que yo recuerde nunca hubo roces, golpes o trompones con nadie, nada que ver.

¿Entonces desmiente esas aseveraciones del señor Juan Pablo Herrera que existía un camerino roto en Independiente y que hubo pleitos entre usted y algunos jugadores?

No ha habido nada de eso, eso es un chambre, para mí eso es un chambre, una justificación de mi salida; ellos (la dirigencia de Independiente) deberían tener la valentía y decir que lo quitamos porque queremos un técnico revulsivo para el equipo, así lo veo, yo andar peleando con jugadores o con alguno del cuerpo técnico es mentira, hemos estado trabajando en paz y lo que sí ha existido son reclamos de jugadores como (Fernando) Valladares que me decía que ya me quiero ir porque no jugaba y le decía que tuviera paciencia, no fue culpa mía que vinieras expulsado ante el Liberal de Quelepa y que este muchachito Lizandro (Claros) lo ha hecho bien en ese puesto, el otro que ha reclamado es (Carlos Romeo) Monteagudo quien viene de una lesión de rodilla, lo pongo a jugar ante Sonsonate, hizo 30 minutos de juego no muy buenos y decidí cambiarlo y salió molesto por ello, (Rafael) Burgos por allí también se molestaba porque no jugaba; pero bueno, tantas cosas que se dan, pero repito que cada quien debe ganarse con trabajo su puesto, descarto y niego que haya existido pleitos en el camerino, sí hay inconformidad de tres, cuatro o cinco jugadores porque no estaban jugando, hasta un extranjero que no jugaba está allí, siempre he sido respetuoso con mis jugadores, me gustaría encarar con esa persona y que me diga de frente sí he peleado con alguien en el camerino, éste dirigente no puede ensuciar mi trabajo con esas declaraciones, los medios de comunicación han comprobado en esta vuelta que mi trabajo ha sido bueno, por circunstancias ajenas perdí el invicto del equipo en Santa Tecla, por malas decisiones arbitrales, mi trabajo no lo puede ensuciar don Juan Pablo.

¿Qué hará Omar Sevilla en el futuro?

Primero estoy tranquilo, salgo con mucha tranquilidad de Independiente porque me siento orgulloso en el puesto en que dejo al equipo, no me voy molesto, estoy contento porque ya me estaba acabando el carro por esas calles que he transitado para ir a los entrenos, por allí ya recibí ofertas de algunos equipos de segunda para que los dirija pero no quiero entrenar hasta que Independiente me pague lo que me ha quedado debiendo, mi indemnización de un mes, los 20 días laborales y los $500 dólares que me quedaron debiendo desde el torneo anterior y que como amigo les firmé el finiquito, veremos si ahora como amigos y como hombres de palabra me lo cancelan.