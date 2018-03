Sevilla empieza a perder aire

Lee también

El Sevilla se metió ayer en un pequeño bache al ceder un empate en casa sin goles ante el Villarreal, mientras Real Sociedad mantuvo sus buenas vibraciones con un esforzado triunfo 3-2 ante Osasuna.El Sevilla se estrelló contra la figura del arquero español Sergio Asenjo y sumó una sola unidad en las dos últimas jornadas de Liga.“El equipo no pudo concretar las situaciones que tuvo en 90 minutos. El rival hizo un planteamiento extremadamente defensivo, pero nosotros no fuimos contundentes y no pudimos encontrar los tres puntos”, resumió Jorge Sampaoli, el técnico del Sevilla.Asenjo fue el gran protagonista del duelo jugado en el Sánchez Pizjuán, un bonito encuentro entre dos equipos punteros y con estilos bien definidos. El Sevilla llevó el peso del partido, pero el Villarreal, con orden y velocidad arriba, también disfrutó de ocasiones al contraataque.La segunda parte se abrió con un penalti muy protestado por el Villarreal, pero Samir Nasri lo desperdició al estrellarse con la enorme figura de Asenjo. Al final, el Sevilla se lanzó hacia un ataque sin tregua y con la entrada de Vicente Iborra añadió más madera a la maquinaria, pero sin puntería ante el arco del Villarreal.