“Si EUA sigue con veto migratorio, no podrá albergar Mundial”: FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advirtió este día a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que, de mantenerse los intentos por aprobar y promover vetos migratorios, no podrán albergar la Copa del Mundo. Infantino recordó que EUA deberá garantizar el acceso al país a jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados de “cualquier país” si quiere pujar por la competición mundial de 2026, la primera que acogerá a 48 equipos, según informaron medios internacionales deportivos como Kicker, The Guardian y MARCA."El señor Trump es el presidente de Estados Unidos y tengo mucho respeto por lo que hace. Él, junto a su Gobierno, toma las decisiones que cree que son mejores para su país, y por eso lo eligieron", expresó Infantino, agregando que "Cuando se trata de una competición de la FIFA, cualquier equipo, incluyendo a sus aficionados y a la delegación de ese equipo, que se clasifica para un Mundial tiene que tener acceso al país. De lo contrario no se celebrará ahí la Copa del Mundo"."Eso está claro. Luego cada país tomará la decisión de pujar o no pujar por albergar un Mundial", puntualizó, asegurando también que “si esta situación no cambia, EUA jamás podrá ser sede de la Copa del Mundo nunca más”. Estados Unidos es el favorito para albergar la Copa del Mundo de dentro de nueve años, ya sea en una candidatura individual o conjunta con uno o dos de sus vecinos, México y Canadá.El presidente estadounidense firmó el pasado lunes un nuevo decreto que prohíbe la concesión de visados a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán) y que entrará en vigor el próximo 16 de marzo. La nueva orden ejecutiva de Trump podría dañar, además de la candidatura de Estados Unidos a la Copa del Mundo de 2026, la candidatura de Los Ángeles a organizar los Juegos Olímpicos de 2024.Cabe mencionar que, de los seis países a quienes se les ha prohibido la concesión de visado, Irán es el que está mejor ubicado en el ránking de la FIFA, en el puesto número 33 y se ha clasificado para las Copas del Mundo de Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006 y Brasil 2014.