"Siempre estuve preparado para volver"

Efraín Burgos volvió a la selección mayor para los amistosos de fecha FIFA de este mes contra Curazao y Olimpia de Honduras. Después de un año y medio de no ser tomado en cuenta, el técnico colombiano, Eduardo Lara, tomó a bien traerlo al combinado mayor."Siempre estoy contento de representar al país en donde nací. Pasó un año y medio para volver a la selección. Sabía que en algún momento se me iba a dar de nuevo la oportunidad y tenía que estar listo. Seguí trabajando cuando no me llamaban, porque sé de las condiciones que tengo", apuntó Burgos.El mediocampista cuscatleco no iba a la selección mayor desde noviembre de 2014, oportunidad en la que marcó un gol a Nicaragua para un triunfo de 2-0, en Estelí.Ahora, Burgos admite que tuvo la paciencia para esperar una nueva oportunidad en el combinado mayor. Ahora, tiene claro que ha llegado para convencerel al seleccionador mayor de que merece una plaza en el combinado para Copa Oro de julio de este año. "Noa toca, primero Dios, jugar este domingo ante Olimpia. Espero demostrarle al profesor Lara.Todos estamos acá para intentar entrar en ese grupo a Copa Oro", apuntó Burgos, quien actualmente juega en el Reno, de la tercera división de Estados Unidos.A inicios de este año, Atlanta de MLS contrató como técnico al argentino Gerardo "Tata" Martino. A su llegada, el timonel gaucho tuvo en sus filas a Burgos, pero luego el suramericano fue sincero con el volante cuscatleco en cuanto a lo que pretendía con Atlanta. Fue claro en decirle que no entraba en, sus planes. "Yo tenía un contrato con Atlanta de MLS y luego me mandaron a préstamo a otro equipo. Luego, yo hablé con Martino. Él me dijo que me iba a costar mucho poder jugar ahí y no quería que me frustrara y yo fui a otro lado", apuntó el jugador salvadoreño.