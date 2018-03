Siete cosas que seguramente no sabías de Rudis Gallo

SAN SALVADOR. A pocas horas para el arranque del Premundial de fútbol playa, el técnico Rudis Gallo dejó a un lado la seriedad para hablar de otras cosas fuera del fútbol que prefiere hacer.

Estas son las siete cosas que no sabías de Rudis Gallo:

1. Casado y con hijos

El estratega está casado con Yaneth Pineda y fruto de ese matrimonio nacieron Michell y Rudis Mauricio, de 18 y 13 años respectivamente, quienes son la motivación del técnico nacional.





2. Fanático del romanticismo

El estratega afirmó que su música preferida es la del cantante español Julio Iglesias. "Es mi músico favorito. Disfruto mucho de escuchar música romántica", dijo Gallo.





3. Barcelona y Real Madrid

Aunque no parezca cierto, el técnico Gallo manifestó que tanto el Barcelona como el Real Madrid son sus equipos favoritos. "No me inclinó ni por uno ni por el otro. Los dos son mis equipos favoritos".





4. Amuletos en la mano

Rudis pone por delante a Dios, pero confiesa que las pulseras que utiliza en su mano son sus amuletos. "Desde que soy futbolista siempre usé las pulseras y me han dado cierta confianza. Es una cábala".





5. Oración

Antes de un partido, Rudis Gallo comenta que le gusta orar y encomendarse al Creador para que los resultados se les den pero sobre todo, para que no haya ninguna situación que lamentar. "Siempre pedimos a Dios por su protección", dijo.





6. No es amante de la lectura

Rudis Gallo no quiso aparentar y fue claro: "Para qué te voy a mentir. No soy muy amante de la lectura", dijo.

El estratega confesó que prefiere el tiempo con la familia y las películas antes que la lectura en sus ratos libres.



7. Su hobbie, la familia

Rudis Gallo también confiesa que en sus ratos libres se dedica a pasar el tiempo con su familia. "Vemos muchas películas de acción y vemos mucho fútbol".