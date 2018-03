Sigue el paro de labores en el Chalatenango

Lee también

El Chalatenango sigue sin entrar debido a la deuda salarial de más de dos meses. Esta mañana se presentaron al estadio y tras la charla técnica decidieron no levantar la huelga que inició el pasado jueves.Los jugadores solicitan el pago del salario y que la actual directiva presidida por Fernando Alas, ceda los derechos de administración a un grupo de empresarios que ha ofrecido a los jugadores tomar al equipo y ponerlos al día.Carlos Carrillo, defensor del equipo norteño y vocero del grupo, sostuvo que "no entrenaremos por la falta de pago, el grupo se ha mantenido en postura de no entrenar por la situación en la que nos encontramos, no vemos una respuesta favorable para nuestros intereses y el de nuestras familias, quierase o no, eso afecta el rendimiento."El defensor admitió que también existen serios problemas "que no queremos mencionar porque es como dar lástima, pero solo esperamos la situación cambie pronto."El equipo se mantendrá en el estadio hasta las 10:00 de la mañana en el estadio Gregorio Martínez.