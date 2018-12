Sigue la deuda salarial en el Audaz

En Audaz sigue pendiente el tema de la deuda que se acarrea desde el Apertura 2018. Los jugadores esperan que se les cancele un pago que oscila entre dos y tres meses.

De acuerdo al excapitán de los apastepecanos, Rudy Batres Valencia, a él le adeudan tres meses y una semana, motivo por el que ya no seguirá con el equipo.

“Ya no pienso seguir en el Audaz porque me han quedado muy mal, hasta la fecha no nos han pagado los tres meses y una semana que nos deben”, expuso.

Batres Valencia incluso anunció que llevaría el tema a instancias jurídicas en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Esta redacción conoció este mismo jueves que el club está buscando la forma de efectuar los pagos de deuda en las próximas horas, a más tardar el viernes.

Asimismo, una fuente dentro de la dirigencia indicó que una vez se pague a los jugadores se definirán las altas y bajas.

Juan Pablo Herrera, presidente del Audaz, es también vicepresidente de la FESFUT en la actual gestión.