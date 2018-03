Sigue la polémica por el fichaje de Georgie Welcome con el Firpo

Lee también

El fichaje del hondureño Georgie Welcome sigue generando incertidumbre en la interna del Firpo, previo al arranque del Clausura 2017, y hoy las dos partes, el jugador y la dirigencia firpense, han mostrado posturas encontradas.David Mancilla Ramírez, representante de Welcome, dijo hoy que la llegada del delantero catracho no será posible porque el Firpo ya tiene completos todos sus extranjeros; pero Arquímidez Mendoza, gerente del equipo usuluteco, dijo que el ariete aún está en los planes y que mañana será un día clave para tomar una decisión final.“Empezamos una negociación, pero no llegamos a nada. Yo hablé con el técnico del Firpo, Ramón Sánchez, y él me dijo que estaba interesado en Welcome. Pero también me dijo que tenían un precontrato con un jugador italo-venezolano (Pierre Pluchino) y en vista de ello creímos que no se podrá dar la contratación de Welcome”, explicó Mancilla Ramírez, que también es representante de Julio César “Rambo” de León.El representante cree que hubo una falta de comunicación entre lo que quería el técnico (Ramón Sánchez) y la dirigencia.SÍ LO QUIERENSin embargo, Arquímidez Mendoza, gerente del Firpo, dijo que en lo de Welcome aún no todo está dicho, y dijo que pedirían al jugador y a su representante un lapso de espera, hasta este martes.“Lo que sucede es que este martes tendremos un amistoso ante el Jocoro, que será un partido más duro a los que hemos tenido hasta hoy. Ahí podremo ver bien a los fichajes y entonces el profe Sánchez podrá tomar una decisión”, explicó.Mendoza aceptó que incluso ya tenían un acuerdo económico con Welcome, pero que el representante del hondureño, David Mancilla Ramírez, les pedía cerrar el trato hoy, algo que aún no podían hacer.“Estamos dándole seguimiento al tema y esperamos tener todo claro mañana”, agregó Mendoza.El partido del Firpo ante el Jocoro es mañana martes, a las 2:30 de la tarde, en el Sergio Torres de Usulután. En ese juego ya participarán los venezolanos Pierre Pluchino y César González, más el brasileño Thiago Accioli Da Silva, que son los nuevos extranjeros del Firpo para el Clausura 2017.