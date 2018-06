¿Sigue o no Cristiam Álvarez al mando del FAS?

Cristiam Álvarez todavía es técnico principal del FAS, aunque desconoce a ciencia cierta su futuro en la interna asociada.

El entrenador santaneco dice que aún tiene contrato y que está dispuesto a seguir incluso como entrenador auxiliar, pero no depende solamente de él.

¿Cuál es el futuro de Cristiam Álvarez para la nueva temporada de liga?

Tengo contrato en FAS por un año más. Considero que por el momento ese contrato se mantiene y estoy a la espera que la dirigencia ratifique mi puesto dentro del cuerpo técnico. Espero al final la decisión que ellos tomen a futuro para iniciar labores y preparar al plantel.

¿Para qué fecha se ha planificado iniciar la pretemporada con FAS?

Por el momento no se habla de ese tema, porque se está esperando que la dirigencia de algunos pasos. El primer paso es pagarle a los muchachos. Luego sigue la renovación de algunos (de ellos) y lo siguiente sería ratificar las fechas de inicio de pretemporada. Nosotros como cuerpo técnico ya habíamos dado una fecha, son seis semanas las que necesitamos. Si no se puede o se decide que sean menos, entonces nos acomodamos a esa decisión de la directiva.

Entonces se pretende iniciar la última semana de junio...

Exactamente. Eso es lo que nosotros como cuerpo técnico pretendemos para iniciar la pretemporada. La últimas palabra la tiene la directiva.

¿Aún no se define si el resto del cuerpo técnico seguirá contigo?

Lo que sucede es que al no darse el último paso, que es la ratificación del cuerpo técnico, no podemos decir quién continúa y quién no. En lo personal digo que sigo al servicio del FAS porque aún tengo contrato vigente. Pueda ser que esté como principal o como auxiliar técnico para la nueva temporada.

La dirigencia de FAS está en la libre potestad de ratificarme como principal o reubicarme en el puesto que más convenga al equipo. De hecho, una de mis peticiones (en mi informe técnico final que les entregué) es que contraten a un entrenador principal y si ellos deciden que pueda continuar en otra área no habría algún problema en aceptar su decisión.

Entonces, ¿descartás la posbilidad de ser técnico principal?

No descarto esa posibilidad. Pero al finalizar el torneo pasado yo puse mi puesto a disposición de la junta directiva y al final del estudio que hagan ellos pueden evaluar mejor si sigo al frente, como auxiliar o en cualquier área que ellos estimen.

Quedo a disposición de la junta dirctiva conforme a la evaluación que hagan del trabajo de todo el torneo y no por el resultado último que obtuvimos como muchos (dentro o fuera del FAS) piensan o especulan.

¿Las nuevas contrataciones anunciadas en FAS son decisiones suyas o de la actual junta directiva?

Todo esto viene de la planificación que se estaba dando, porque no es algo nuevo. Lo de Dustin (Coreas) se venía visualizando desde el torneo anterior, pero las negociaciones nunca se cerraron y siempre ha sido un jugador acorde a lo que buscamos. Confieso que antes de finalizar el torneo pasado su contratación ya estaba arreglada. Con los demás también, ya estaba platicado y siento que lo que ha provocado que la dirigencia venga a cerrar las contrataciones es porque el informe técnico habla de las carencias que teníamos y dónde debemos fortalecer.

Faltan más contrataciones, pero dependerá mucho de la organización; es algo que uno debe esperar. Dentro de esas carencias, en mi informe menciono que se necesitan jugadores líderes dentro de la cancha, algo que no tuvimos en los clásicos disputados en la liga (como ante Águila y Alianza) o como pasó en cuartos de final. La eliminación fue culpa de todos y mía por ser el técnico principal.

¿Qué pensaste al saber que tu nombre apareció como uno de los probables asistentes del mexicano Carlos De los Cobos en la selección salvadoreña?

Para mí es un privilegio saber eso, porque se me comentó que es (producto de) una evaluación del trabajo que he desarrollado en FAS. Lo agradezco porque es normal que fuera del FAS se pueda ver con mejores ojos nuestra labor que dentro del mismo FAS, donde lastimosamente hay diferentes pretenciones de personas o grupos que se limitan a visualizar el trabajo a un resultado. Pero agradezco a la gente de la FESFUT por haberme tomado en cuenta. Si se da entonces bienvenido; si no, entonces no pasa nada.