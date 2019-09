Simeone no desvela qué dijo Ramos: "Los árbitros ponen hasta donde se puede"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no desveló en la rueda de prensa posterior al derbi ante el Real Madrid si Sergio Ramos insultó al juez de línea de la banda más cercana y el técnico remarcó que los árbitros "determinan hasta acá se puede y hasta acá no se puede".

"Las cosas se quedan en el campo y los árbitros están para hacerse respetar y manejar las situaciones como mejor crean oportuno para la seguridad de todos", dijo en una de las preguntas en ese sentido en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio Wanda Metropolitano, que terminó con empate sin goles.

"Repito, las cosas que pasan en el campo se quedan ahí. Los árbitros son los que determinan hasta acá se puede y hasta acá no se puede. Tenemos que acompañarlos en consecuencia de lo que ellos ven", añadió después el técnico, sin confirmar el contenido de la frase en ningún momento, aunque protestó al árbitro con insistencia.

En España dan por hecho que el capitán del Real Madrid dijo "La puta que te parió al juez", pero Simeone no se atrevió a hacer el señalamiento en la rueda de prensa.

"No me muevo de lo que dije anteriormente. Los árbitros, los jueces de línea y los cuartos árbitros ponen hasta donde se puede y hasta donde no", insistió Simeone, que no opina que sea más fácil expulsar y sancionar a un jugador del Atlético en comparación con otros equipos: "No lo considero de esa manera. Considero que, como todo en la vida, algunos pueden permitir una cosa y otros no lo permiten".

��"Sergio RAMOS ha explicado en el vestuario que lo que le ha dicho al ÁRBITRO ha sido 'la P*** que me PARIÓ'". Lo desveló @JLSanchez78

en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/V08I8y2Uoh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2019