Simone Biles: qué hay detrás del extraordinario triple-doble salto de la gimnasta estadounidense

Reuters Biles posiblemente es la mejor en la historia de la gimnasia.

En el Mundial de Gimnasia Artística que se realiza en Stuttgart, Alemania, Simone Biles ya dio un salto hacia la grandeza rompiendo el récord de medallas que gana una mujer.

Este jueves, había expectación por si la gimnasta estadounidense intentaba llevar a cabo un salto más literal: su "triple doble" en la fina l de las individuales femeninas.

No lo consiguió, pero eso no le impidió hacerse con la medalla de oro, que supuso un nuevo record al alcanzar el 5º título mundial absoluto y su 22ª medalla en unos mundiales -la 16ª de oro- quedándose solo a una medalla de igualar a una leyenda de la gimnasia masculina como Vitaly Scherbo.

Biles logró realizar el triple doble en agosto en el Campeonato de Estados Unidos. Cuando lo repitió en la fase de clasificación del Mundial, el movimiento fue nombrado "Biles II" (el "Biles" es una salida doble en su rutina en barra de equilibrio).

¿Qué es lo que implica el "Biles II"?

En una frase: un doble salto mortal hacia atrás con tres giros.

Segundos después de comenzar su rutina en el piso, Biles adquiere velocidad con una carrera antes de lanzarse en un salto mortal.

Entonces, utiliza el aterrizaje de ese salto como impulso para iniciar el "Biles II".

Con la gran cantidad de energía que reúne con esto, al elevarse en el aire empieza a girar su cuerpo en dirección contraria a las aguas del reloj.

Al mismo tiempo comienza a voltearse, literalmente, de cabeza.

En el punto más alto de la vuelta, queda -por un instante- de frente con la cabeza en alto, después de haber realizado una rotación vertical completa y una rotación y media horizontales.

De ahí continúa las rotaciones, al tiempo que da una vuelta completa de cabeza más antes de aterrizar sobre el piso.

Lo más importante es que debe aterrizar con ambos pies en la colchoneta sin traspiés o caídas.

El movimiento requiere una increíble elasticidad y potencia. Es por eso que nunca se había realizado con éxito antes de la llegada de Biles.

Y también es por eso que la estadounidense es una estrella del deporte.

