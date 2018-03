Sin acercamiento entre Chalatenango y Ascencio

Lee también

El Chalatenango jugará este domingo ante el Isidro Metapán en el arranque del Clausura 2017 pese a no haber llegado a un acuerdo contractual y económico con el jugador Luis Ascencio.Según manifestó el jugador, “no me han llamado para arreglar mi situación, según dicen que me llegaron a dejar los 26 días que me debían de noviembre (a la FESFUT) , que estoy transferible y si no encontraba equipo que tenía que volver al Chalatenango, pero no pueden hacer eso, no pueden estar jugando conmigo. En ningún momento me dijeron que estoy transferible; es más, cuando nos citaron para conciliar a los que pusimos la demanda, en ningún momento nos manifestó eso el presidente Alas (Fernando). Desde diciembre lo hicieron público cuales eran las bajas del equipo, a nadie pusieron transferible”.Este jugador interpuso demanda al igual que cinco jugadores más; sin embargo, Ascencio tiene contrato vigente con los norteños. El equipo logró acuerdo de pago con Óscar Jiménez, Ramón Martínez de Paz, Cristian Carbajal, José Iglesias y Levi Martínez, pero con Ascencio el acuerdo final es la indemnización.Ascencio añadió que “solo espero se me respete mi contrato, me puedan finiquitar y no estén jugando así conmigo o porque tengo una familia atrás de mí que tengo que velar por ellos y desde el momento que no cancelaron noviembre incumplieron el contrato además me dieron de baja, me deben la indemnización y los 26 días (de salario)”.“A los demás (jugadores) les cumplirán lo que por ley les corresponden según su contrato menos a mí, yo tenía una oportunidad de seguir jugando en primera pero por mis papeles que ellos no me resuelven nada perdí esa oportunidad y es triste pasar sin un sueldo para tu familia , ahorita por eso no puedo jugar. Solo pido se me respete mi contrato y se arregle esto”.