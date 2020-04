Skater salvadoreño, Armando Elías, combate el coronavirus en primera línea como personal médico

El skater Armando Elías enfrenta el coronavirus en la Unidad de Salud El Sitio del Niño en el municipio de San Juan Opico. El estudiante de último año de Medicina de la Universidad Autónoma de Santa Ana y amante del patinaje brinda apoyo al personal médico durante la pandemia del Covid-19.

“Yo considero primera línea a todo el personal de salud sin importar lo que haga, desde el personal de limpieza hasta el médico que está en el hospital. Todos nosotros estamos en primera línea”, expresó Armando.

Armando dice sentir emociones cruzadas respecto a su labor en la Unidad de Salud. Expresa percibir miedo por un posible contagio a su familia y emoción por su vocación de servicio hacia los demás. Además, aseguró que mantener la calma es indispensable para poder sobrellevar la difícil labor como personal médico.

Futuro doctor y patinador

Elías cuenta con 16 años patinando. El skater de 30 años de edad ha tenido que aprender a sobrellevar el skate junto a su carrera, pues para Armando sus estudios son la prioridad. “Siempre he hecho el tiempo para patinar, cuando era tiempo de trabajar trabajaba. Yo salía desvelado y yo me iba a patinar una o dos horas y luego llegaba a mi casa a estudiar”, dijo.

El skater comenta que su sitio ideal para patinar es la cancha de baloncesto del Sitio del NIño, la cual queda atrás de la Unidad de Salud donde realiza sus horas laborales. “La gente se me quedaba viendo raro y se preguntaban: ´¿Él es doctor ? ¿Qué doctor patina?´. Por eso todos se sorprenden. Esta carrera que llevo es pesada, pero cuando alguien quiere algo lo logra”, mencionó el patinador.

“Son dos cosas que yo amo hacer. Uno de mis objetivos más importante es poder mantener a mi padre y mi madre, poder devolverles lo que ellos han hecho por mi, pero también quiero llevar parejo el patinaje”, comentó Elías.

Los skaters también son profesionales

Es un hecho que Armando rompe los esquemas de la idea preconcebida de un médico en la sociedad. Al mismo tiempo, el patinador demuestra que existen muchos profesionales que también se dedican al skateboarding, elevando los valores esenciales del nuevo deporte olímpico a su máxima expresión, al colaborar y exponer su bienestar por la salud de los demás.

“Yo les puedo hacer un gran listado de los profesionales que hay en este deporte, que aunque solo hayan estudiado bachillerato tienen un sueño de profesionalismo y ojalá que lo logren. Espero que haya otro futuro médico patinador igual que yo, porque no quiero ser el único”, aseguró el estudiante de último año de la carrera de medicina.

Armando hizo un llamado a toda la comunidad de skaters en el país para que se queden en casa. El futuro doctor instó a que sigan las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19.

“Quedémonos en casa y no salgamos por gusto, tengamos las medidas preventivas, lavado de manos, no tocarnos la cara y mantengamos la distancia. Es mejor prevenir que lamentar, vamos a volver a patinar, pero si no seguimos las medidas preventivas esto se va alargar más”, concluyó Elías.